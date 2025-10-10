Var Energi (Eni) prevede produzione di 430 mila barili al giorno nel quarto trimestre

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha comunicato che lanaturale è stata in media didel 2025, con un aumento del 29% rispetto al secondo trimestre e del 44% rispetto al terzo trimestre del 2024. Var Energi prevede di raggiungere circa il punto medio della guidance di produzione di 330-360 mila barili al giorno per l'intero anno 2025. La produzione prevista per il quarto trimestre del 2025 si aggira intorno ai 430 mila barili al giorno.La produzione nel terzo trimestre è stata suddivisa per il. I volumi totali prodotti sono stati pari a 34,1 milioni di boe, mentre i volumi venduti nel trimestre sono stati pari a 30,5 milioni di boe. La situazione di underlift è dovuta principalmente alla tempistica dei prelievi di greggio nel trimestre.Var Energi ha ottenuto un solido(ponderato per volume) di. Il prezzo realizzato del greggio è stato di 69 dollari al barile. Il prezzo realizzato del gas di 73 dollari per boe è il risultato di contratti a prezzo fisso e accordi di vendita flessibili, che consentono l'ottimizzazione degli indici.nel terzo trimestre, a un prezzo medio di 90 dollari per boe, notevolmente superiore al prezzo di riferimento del mercato spot. Per il quarto trimestre, i contratti a prezzo fisso del gas hanno rappresentano il 15% dei volumi, a 78 dollari per boe.