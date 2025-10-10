Vinext avvia partnership in India: accordo di distribuzione con Repute Engineers

Vinext

(Teleborsa) -, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo di distribuzione commerciale con, operatore di riferimento nel mercato indiano dei prodotti beverage e food & beverage premium.L’accordo prevede la distribuzione deisul, con l’obiettivo di incrementare la penetrazione geografica e la quota di mercato in un contesto caratterizzato da forte crescita dei consumi. Lacon Repute consente di accedere a una rete di vendita capillare e a un portafoglio clienti qualificato, riducendo i tempi di ingresso e ottimizzando i costi operativi.Parallelamente, Vinext conferma la propria partecipazione all’, che si terrà dal 13 al 15 novembre 2025 presso il(BEC), Mumbai. La presenza alla fiera costituisce un'importante occasione per consolidare le relazioni commerciali, sviluppare partnership internazionali e promuovere la gamma di prodotti Vinext presso buyer e distributori globali.ha commentato: "L’accordo con Repute rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione internazionale. L’India, mercato in rapida crescita, offre significative opportunità di sviluppo dei ricavi e di rafforzamento del brand. La partecipazione alla fiera di Mumbai ci consentirà di presentare l’offerta Vinext sul mercato indiano e di esplorare ulteriori opportunità di partnership commerciali".