Vinext avvia partnership in India: accordo di distribuzione con Repute Engineers

(Teleborsa) - Vinext
, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo di distribuzione commerciale con Repute Engineers
, operatore di riferimento nel mercato indiano dei prodotti beverage e food & beverage premium.
L’accordo prevede la distribuzione dei prodotti Vinext
sul mercato indiano
, con l’obiettivo di incrementare la penetrazione geografica e la quota di mercato in un contesto caratterizzato da forte crescita dei consumi. La partnership commerciale
con Repute consente di accedere a una rete di vendita capillare e a un portafoglio clienti qualificato, riducendo i tempi di ingresso e ottimizzando i costi operativi.
Parallelamente, Vinext conferma la propria partecipazione all’International Trade Fair for Beverage, Dairy and Liquid Food Industry
, che si terrà dal 13 al 15 novembre 2025 presso il Bombay Exhibition Centre
(BEC), Mumbai. La presenza alla fiera costituisce un'importante occasione per consolidare le relazioni commerciali, sviluppare partnership internazionali e promuovere la gamma di prodotti Vinext presso buyer e distributori globali.Salvatore Vignola
ha commentato: "L’accordo con Repute rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione internazionale. L’India, mercato in rapida crescita, offre significative opportunità di sviluppo dei ricavi e di rafforzamento del brand. La partecipazione alla fiera di Mumbai ci consentirà di presentare l’offerta Vinext sul mercato indiano e di esplorare ulteriori opportunità di partnership commerciali".