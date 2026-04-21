Swisspower Renewables cede asset rinnovabili italiani a Kelag International e avvia partnership strategica

(Teleborsa) - Swisspower Renewables ha annunciato che il 15 aprile 2026 ha completato la transazione con Kelag International relativa alla cessione di una parte selezionata dei propri asset italiani nel settore delle energie rinnovabili.



Nell’ambito dell’operazione, Kelag International ha acquisito integralmente 8 impianti idroelettrici e un impianto eolico ed è entrata con una partecipazione del 40% nelle restanti attività italiane di Swisspower Renewables, che comprendono 29 impianti idroelettrici, 2 impianti fotovoltaici e 2 impianti eolici, tutti attualmente in esercizio e con una produzione annua complessiva superiore ai 210 GWh.



L’accordo pone inoltre le basi per una collaborazione strategica di lungo periodo tra Swisspower Renewables e Kelag International in Italia. In tale contesto, Kelag International apporterà la propria consolidata esperienza nell’ingegneria idroelettrica e nella commercializzazione dell’energia, mentre Swisspower Renewables continuerà a garantire i servizi di gestione operativa, manutenzione e asset management, anche per gli impianti acquisiti integralmente da Kelag International. A supporto di questa collaborazione sono già stati sottoscritti accordi di servizio a lungo termine.



"Il completamento con successo di questa operazione rappresenta un passaggio chiave per Swisspower Renewables. Ci consente di liberare risorse per nuovi investimenti nella nostra pipeline di sviluppo in Europa - ha dichiarato Lars Hieke, CEO di Swisspower Renewables AG -. Siamo inoltre lieti di avviare una collaborazione strutturata con Kelag International, mettendo a disposizione la nostra competenza operativa e contribuendo ad accelerare la prossima fase di crescita nei settori eolico, idroelettrico e fotovoltaico".



Christian Schwarz, Managing Director di Kelag International, ha aggiunto: "Siamo molto soddisfatti di aver individuato in Swisspower Renewables una piattaforma solida e qualificata in Italia per costruire una collaborazione di lungo termine. La profonda conoscenza del mercato locale di Swisspower Renewables si integra perfettamente con la nostra esperienza pluriennale nella gestione di impianti idroelettrici, mentre le sue capacità di sviluppo progettuale aprono interessanti opportunità per l’espansione futura del portafoglio".

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