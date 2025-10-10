Milano 14:10
Volkswagen, consegne in aumento dell'1% a 6,6 milioni nei nove mesi, elettriche +42%
(Teleborsa) - Volkswagen chiude i primi 9 mesi 2025 con consegne in aumento dell'1% a 6,6 milioni di veicoli.

A livello geografico, il gruppo ha registrato una crescita in Sud America (+15%), Europa (+4,1%) che ha compensato il calo in Cina (-4%) e Nord America (-8%).

In crescita le consegne di vetture elettriche (BEV) in Europa (+78%) e Usa (+85%), in calo in Cina (-43%) per il lancio di nuovi modelli.

La casa automobilistica tedesca è leader nelle vendite BEV in Europa con una quota del 27%. A livello globale il gruppo ha venduto 717.500 BEV (+42%) con una quota in aumento dall'8% all'11% e dal 12 al 20% in Europa Occidentale.

Gli ordini in Europa Occidentale sono aumentati del 17% nei primi 9 mesi e del 64% per le BEV che pesano per circa il 22% degli ordini totali.

In crescita anche le consegne di plug-in (PHEV) a quota 299mila (+55%).
