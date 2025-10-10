Volkswagen, consegne in aumento dell'1% a 6,6 milioni nei nove mesi, elettriche +42%

(Teleborsa) - Volkswagen
chiude i primi 9 mesi 2025 con consegne in aumento dell'1% a 6,6 milioni di veicoli
.
A livello geografico, il gruppo ha registrato una crescita in Sud America (+15%), Europa (+4,1%)
che ha compensato il calo in Cina (-4%) e Nord America (-8%)
.
In crescita le consegne di vetture elettriche
(BEV) in Europa (+78%) e Usa (+85%), in calo in Cina (-43%) per il lancio di nuovi modelli.
La casa automobilistica tedesca è leader nelle vendite BEV in Europa
con una quota del 27%
. A livello globale il gruppo ha venduto 717.500 BEV (+42%)
con una quota in aumento dall'8% all'11% e dal 12 al 20% in Europa Occidentale.
Gli ordini in Europa Occidentale
sono aumentati del 17%
nei primi 9 mesi e del 64% per le BEV che pesano per circa il 22% degli ordini totali.
In crescita anche le consegne di plug-in
(PHEV) a quota 299mila (+55%).