Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

La giornata del 12 ottobre chiude piatta per il CABLE, che riporta un -0,03%.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3301 con area di resistenza individuata a quota 1,3399. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3254.


