Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,18%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.750,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,18%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+2,18%), che archivia la giornata a 24.750,25 punti.
Condividi
```