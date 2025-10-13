Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 10/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/10/2025 è stato pari a 4,38 miliardi di euro, in ribasso (-11,41%), rispetto ai precedenti 4,95 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,59 miliardi.A fronte dei 735 titoli trattati sulla piazza milanese, 501 azioni hanno chiuso in calo, mentre 195 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 39 azioni del listino italiano.