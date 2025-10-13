Brookfield acquisirà la quota residua di Oaktree per 3 miliardi di dollari

Brookfield Corporation

(Teleborsa) -(BN) e Brookfield Asset Management (BAM) hanno concordato di acquisire tutte le, un gestore di investimenti alternativi, per circa, nell'ambito di un'espansione dell'attività di credito privato di Brookfield.In base ai termini dell'operazione, gli azionisti ordinari di Oaktree avranno la possibilità di scegliere il corrispettivo in contanti, azioni di BAM o, entro determinati limiti, azioni di BN. Le azioni BAM e BN emesse a titolo di corrispettivo saranno soggette a lock-up rispettivamente di due e cinque anni.Per acquistare il 26% di Oaktree precedentemente non posseduto da Brookfield,, mentre, riflettendo la loro attuale quota di partecipazione in Oaktree.Come parte dell'accordo, BAM acquisirà una quota incrementale del 26% degli utili derivanti dalle commissioni di Oaktree, dei carried interest di alcuni fondi e della partecipazione dei partner manager in 17Capital e DoubleLine. BN, invece, acquisirà una quota incrementale del 26% degli investimenti di bilancio di Oaktree e la restante quota di carried interest.La transazione dovrebbe concludersi nel