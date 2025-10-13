Milano 10:35
Canal+ sale al 94,39% di MultiChoice Group e punta alla quotazione secondaria a Johannesburg
(Teleborsa) - La francese CANAL+ e MultiChoice Group (MCG), società di pay-TV africana, hanno annunciato i risultati dell'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria di CANAL+ su tutte le azioni di MultiChoice Group non ancora possedute.

A seguito della chiusura dell'Offerta, CANAL+ detiene ora circa il 94,39% di tutte le azioni di MCG.

Poiché l'offerta è stata accettata da oltre il 90% degli azionisti di MultiChoice, CANAL+ intende acquisire obbligatoriamente tutte le azioni MultiChoice rimanenti (squeeze out). Una volta che MCG sarà una controllata al 100%, CANAL+ avvierà la procedura per revocare la quotazione di MCG alla Borsa di Johannesburg (JSE).

In conformità con l'impegno assunto da CANAL+ nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta da parte delle autorità sudafricane per la concorrenza, la società, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari, avvierà la quotazione secondaria di CANAL+ sulla Borsa di Johannesburg.

L'integrazione di MultiChoice e CANAL+ è ora iniziata. La combined entity servirà oltre 40 milioni di abbonati in quasi 70 paesi in Africa, Europa e Asia, con il supporto di una forza lavoro di circa 17.000 dipendenti.

Dopo un'analisi approfondita, CANAL+ intende informare il mercato dei suoi piani dettagliati e delle sinergie quando fornirà un aggiornamento strategico per il Gruppo risultante dalla fusione nel primo trimestre del 2026.

L'operazione di Canal+ valuta MultiChoice circa 3 miliardi di dollari.

Maxime Saada, CEO di CANAL+, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti del grande successo dell'offerta. A seguito di questo esito, acquisiremo le azioni rimanenti di MultiChoice e punteremo a una quotazione secondaria di CANAL+ a Johannesburg, oltre alla nostra quotazione primaria a Londra. Fin dal giorno in cui abbiamo lanciato l'acquisizione di MultiChoice, eravamo certi che questo fosse un impegno che volevamo prendere. Dato l'importante ruolo che CANAL+ svolgerà ora in Sudafrica e in tutto il continente africano, riteniamo che sia di fondamentale importanza che gli investitori nazionali possano avere un'esposizione a un'azienda leader nel settore dei media e dell'intrattenimento sulla Borsa di Johannesburg, mentre gli investitori continueranno ad avere accesso a CANAL+ attraverso la piattaforma della Borsa di Londra".

(Foto: Glenn Carstens-Peters su Unsplash)
