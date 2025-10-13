Canal+ sale al 94,39% di MultiChoice Group e punta alla quotazione secondaria a Johannesburg

CANAL+

(Teleborsa) - La francesee MultiChoice Group (MCG), società di pay-TV africana, hanno annunciato idi CANAL+ su tutte le azioni di MultiChoice Group non ancora possedute.A seguito della chiusura dell'Offerta,Poiché l'offerta è stata accettata da oltre il 90% degli azionisti di MultiChoice, CANAL+ intende acquisire obbligatoriamente tutte le azioni MultiChoice rimanenti (squeeze out). Una volta che MCG sarà una controllata al 100%, CANAL+ avvierà la procedura per(JSE).In conformità con l'impegno assunto da CANAL+ nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta da parte delle autorità sudafricane per la concorrenza, la società, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari, avvierà laL'integrazione di MultiChoice e CANAL+ è ora iniziata. La combined entity serviràin Africa, Europa e Asia, con il supporto di una forza lavoro di circa 17.000 dipendenti.Dopo un'analisi approfondita, CANAL+ intende informare il mercato dei suoi piani dettagliati e delle sinergie quando fornirà unper il Gruppo risultante dalla fusione nelL'operazione di Canal+ valuta, CEO di CANAL+, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti del grande successo dell'offerta. A seguito di questo esito, acquisiremo le azioni rimanenti di MultiChoice e punteremo a una quotazione secondaria di CANAL+ a Johannesburg, oltre alla nostra quotazione primaria a Londra. Fin dal giorno in cui abbiamo lanciato l'acquisizione di MultiChoice, eravamo certi che questo fosse un impegno che volevamo prendere. Dato l'importante ruolo che CANAL+ svolgerà ora in Sudafrica e in tutto il continente africano, riteniamo che sia di fondamentale importanza che gli investitori nazionali possano avere un'esposizione a un'azienda leader nel settore dei media e dell'intrattenimento sulla Borsa di Johannesburg, mentre gli investitori continueranno ad avere accesso a CANAL+ attraverso la piattaforma della Borsa di Londra".