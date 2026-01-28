CastaDiva Group, Alberto Previtali sale al 5,77% del capitale sociale

Casta Diva Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della live communication, informa di aver ricevuto comunicazione in data 22 gennaio 2026 da parte dell’azionista, di superamento della soglia rilevante del 5% del capitale sociale della Società, arrivando a detenere, con l’operazione avvenuta in data 22 gennaio2026, 1.191.392 azioni ordinarie pari ale una percentuale pari a 3,21% dei diritti di voto.Lavede RELOAD S.p.a. al 32,77%, GREENBONE S.r.l.s. al 5,51%, Andrea De Micheli al 4,93%, Alberto Previtali al 5,77%, Alkemia Capital al 9,77%, Mercato al 41,02% e Azioni Proprie al 0,25%.