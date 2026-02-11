Unidata, EBITDA Adjusted sale a 29,4 milioni di euro nel 2025 ma marginalità in calo

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha registratoconsolidati pari a 109,4 milioni di euro nel 2025, in crescita (+8%) rispetto al dato del 2024 (101,3 milioni) e in miglioramento rispetto ai dati previsionali, già esaminati dal Consiglio di Amministrazione, compresi tra 103 e 108 milioni.L'risulta pari a circa 29,4 milioni, +3% rispetto al 2024 (28,5 milioni) e posizionato nella parte alta della forchetta delle previsioni compresa tra 28 e 29,5 milioni. L'è pari al 26,9% rispetto al 28,1% del 2024.Nel corso del 2025 sono stati effettuaticomplessivi per circa 14,1 milioni, finanziati in larga parte dal circolante e suddivisi in circa 5,9 milioni in immobilizzazioni immateriali, circa 7,7 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura, e circa 0,5 milioni in immobilizzazioni finanziarie.L'è pari a 37,7 milioni, in netto miglioramento rispetto a 43,8 milioni al 31 dicembre 2024, grazie alla buona generazione di cassa operativa, allo svincolo del deposito pari a 2,4 milioni, avvenuto nel mese di gennaio, e all'iscrizione di un provento finanziario non monetario, pari a 1,9 milioni, coerentemente con quanto richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 9 nell'ambito della rinegoziazione del finanziamento passivo di 50 milioni avvenuta in data 19 giugno 2025.