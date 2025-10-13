Confartigianato: “Nella legge di Bilancio serve realismo e visione di lungo periodo”

(Teleborsa) - Puntare su: sono le priorità indicate dain occasione dell’incontro con il Governo svoltosi oggi aper la definizione dellaIlha sottolineato che, nonostante alcuni segnali positivi sul piano economico e politico, non si può ancora parlare di vera ripresa. Per questo, serve: utilizzare al meglio le risorse disponibili, con visione di lungo periodo e attenzione ai territori.Confartigianato evidenzia come(dati Commissione UE, maggio 2025). L’, con:per tutte le persone fisiche;per le società di persone;incentivi per ilcome reverse charge e split payment;, in particolare per leSulcon decontribuzione triennale,, eliminando il prelievo sui Fondi Interprofessionali.Confartigianato sollecita inoltre unper valorizzare le specificità locali e migliorare la competitività delle imprese, nonché l’estensione dell’APE sociale agli autonomi e maggiori risorse per la sicurezza nelle microimprese. L’associazionee unaper favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese.Sul piano energetico,, attraverso una perequazione più equa degli oneri di sistema, a tutela delle filiere del Made in Italy. In chiusura, il presidente ha ribadito, capace di sostenere l’intero ecosistema produttivo italiano con una strategia fondata su innovazione, sostenibilità e radicamento nei territori.