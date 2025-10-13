Confartigianato: “Nella legge di Bilancio serve realismo e visione di lungo periodo”

(Teleborsa) - Puntare su stabilità dei conti pubblici, efficienza della spesa e valorizzazione dell’impresa diffusa
: sono le priorità indicate da Confartigianato
in occasione dell’incontro con il Governo svoltosi oggi a Palazzo Chigi
per la definizione della prossima legge di Bilancio.
Il presidente Marco Granelli
ha sottolineato che, nonostante alcuni segnali positivi sul piano economico e politico, non si può ancora parlare di vera ripresa. Per questo, serve adottare un "metodo artigiano"
: utilizzare al meglio le risorse disponibili, con visione di lungo periodo e attenzione ai territori.
Confartigianato evidenzia come il carico fiscale in Italia resti superiore di 2,2 punti percentuali rispetto alla media europea
(dati Commissione UE, maggio 2025). L’associazione chiede dunque una riforma fiscale equa
, con: riduzione dell’IRPEF
per tutte le persone fisiche; eliminazione dell’IRAP
per le società di persone; stabilizzazione triennale delle detrazioni edilizie;
incentivi per il passaggio generazionale delle imprese
; abolizione di adempimenti obsoleti
come reverse charge e split payment; semplificazione delle misure a sostegno degli investimenti
, in particolare per le piccole imprese e per la ZES unica.
Sul fronte del lavoro, le proposte includono
: rilancio dell’apprendistato
con decontribuzione triennale, rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro
, incentivi strutturali per l’assunzione di giovani e donne
, potenziamento del welfare bilaterale e della formazione continua
, eliminando il prelievo sui Fondi Interprofessionali.
Confartigianato sollecita inoltre un sostegno alla contrattazione territoriale
per valorizzare le specificità locali e migliorare la competitività delle imprese, nonché l’estensione dell’APE sociale agli autonomi e maggiori risorse per la sicurezza nelle microimprese. L’associazione chiede anche una riforma dei Confidi
e una rimodulazione del Fondo centrale di Garanzia
per favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese.
Sul piano energetico, Granelli propone interventi per ridurre i costi delle imprese manifatturiere non energivore
, attraverso una perequazione più equa degli oneri di sistema, a tutela delle filiere del Made in Italy. In chiusura, il presidente ha ribadito la necessità di una nuova politica industriale
, capace di sostenere l’intero ecosistema produttivo italiano con una strategia fondata su innovazione, sostenibilità e radicamento nei territori.