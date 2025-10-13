Criptovalute, Borsa di Stoccarda Digital e DekaBank rafforzano l'alleanza nel trading

(Teleborsa) - Il principale fornitore europeo di infrastrutture per le criptovalute,, avvia una collaborazione conper sviluppare un’offerta in ambito cripto destinata ai clienti retail delle Casse di Risparmio tedesche (Sparkassen). Nell’ambito di questa partnership, si legge in una nota, Boerse Stuttgart Digital garantirà a DekaBank una liquidità affidabile sotto forma di cripto asset, grazie alla propria soluzione di brokeraggio istituzionale. DekaBank, da parte sua, farà leva sulla propria piattaforma cripto, creata originariamente per il business istituzionale, estendendola al segmento retail.L’offerta di Deka coprirà l’intera catena del valore, dal trading alla custodia fino all’interfaccia front-end. Il lancio è previsto per il prossimo anno.Boerse Stuttgart Digital svolge un ruolo chiave nel permettere a DekaBank di offrire una gamma di cripto asset molto liquidi. “Siamo orgogliosi di dare supporto a DekaBank che estenderà la propria offerta cripto alle Casse di Risparmio tedesche nel segmento retail. Boerse Stuttgart Digital è il principale fornitore europeo di infrastrutture per criptovalute ed è portatore di valori che condividiamo con DekaBank:. Le principali istituzioni finanziarie in Germania e in Europa si affidano a noi per offrire ai loro clienti un accesso semplice e sicuro alle criptovalute”, afferma"Grazie alla nostra infrastruttura interna, garantiamo al Gruppo Finanziario delle Casse di Risparmio (Sparkassen-Finanzgruppe) la possibilità di mantenere la più ampia quota possibile della catena del valore, rendendo al contempo più semplice, per le singole casse, integrare la nuova offerta. Collaboriamo già con successo con Boerse Stuttgart Digital per i servizi cripto rivolti ai clienti istituzionali e ora intendiamo utilizzare le loro soluzioni anche per,” dichiaraDal 2024 Boerse Stuttgart Digital è partner infrastrutturale di DekaBank per il trading di criptovalute rivolto alla clientela istituzionale. Ora la collaborazione viene estesa anche all’offerta cripto non consulenziale sviluppata da DekaBank per conto delle Casse di Risparmio, destinata a chi investe in autonomia.