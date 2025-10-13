Cyberoo, Alantra conferma buy e tp a 2,7 euro

(Teleborsa) - Si muove in calo il titolo Cyberoo
che presenta una flessione dello 0,30%.
L'ufficio studi di Alantra ha confermato la valutazione sul titolo dopo i risultati del primo semestre 2025
che hanno evidenziato ricavi stabili, con la divisione Cyber Security in aumento. Il giudizio viene reiterato a "buy" e il target price a 2,7 euro rispetto agli 1,68 euro delle attuali quotazioni.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Growth
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cyberoo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Cyberoo
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,67 Euro. Prima resistenza a 1,715. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,655.