Milano 12:07
42.287 +0,57%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 12:07
9.432 +0,05%
Francoforte 12:07
24.369 +0,53%

Cyberoo, Alantra conferma buy e tp a 2,7 euro

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Si muove in calo il titolo Cyberoo che presenta una flessione dello 0,30%.

L'ufficio studi di Alantra ha confermato la valutazione sul titolo dopo i risultati del primo semestre 2025 che hanno evidenziato ricavi stabili, con la divisione Cyber Security in aumento. Il giudizio viene reiterato a "buy" e il target price a 2,7 euro rispetto agli 1,68 euro delle attuali quotazioni.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Growth mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cyberoo, che fa peggio del mercato di riferimento.

Analizzando lo scenario di Cyberoo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,67 Euro. Prima resistenza a 1,715. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,655.

