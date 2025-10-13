Milano 13:40
ESMA, proposte chiave a Commissione UE sul settlement per passare a "T+1" a ottobre 2027

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato la sua relazione finale sulla proposta della Commissione europea di ridurre il ciclo di regolamento nell'UE da due a un giorno. L'obiettivo della modifica proposta è ridurre il ciclo di settlement nell'UE da due giorni (i cosiddetti "T+2") a uno ("T+1") per le transazioni in valori mobiliari, come azioni o obbligazioni, eseguite sulle sedi di negoziazione.

L'ESMA ha raccomandato modifiche significative ai Regulatory Technical Standards (RTS) sulla Disciplina di Regolamento. Queste modifiche mirano a migliorare l'efficienza del regolamento in tutta l'UE, facilitare la transizione a un ciclo di regolamento più breve (T+1) entro l'11 ottobre 2027 e ridurre gli oneri amministrativi per i depositari centrali di titoli (CSD) e gli operatori di mercato.

Le modifiche proposte sono volte a migliorare la prontezza operativa del settore finanziario dell'UE e includono: tempistica in giornata (data di negoziazione) per le allocazioni delle negoziazioni e le istruzioni di regolamento; formati leggibili da dispositivo automatico per allocazioni e conferme; implementazione obbligatoria di funzionalità chiave come hold and release, regolamento parziale automatico e auto-collateralizzazione; disposizioni aggiornate per il monitoraggio e la segnalazione dei fallimenti nei regolamenti; un programma di attuazione graduale, che inizierà a dicembre 2026 e si concluderà entro l'11 ottobre 2027, che mira a garantire una transizione graduale al nuovo regime.

L'ESMA incoraggia vivamente le infrastrutture di mercato, gli intermediari finanziari e i loro clienti a considerare queste modifiche normative come un elemento centrale della loro strategia di transizione T+1. Le bozze di modifica sono state presentate alla Commissione europea, che ha tre mesi di tempo per decidere in merito alla loro adozione.
