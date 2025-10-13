ETF, accelerano gli afflussi verso l'azionario statunitense

(Teleborsa) - Gli investitori nel mercato degli ETF domiciliati in Europa hanno ceduto al timore di perdere il rialzo del mercato azionario statunitense e di conseguenza hanno allocato ingenti risorse in questa regione. È quanto emerge dall'analisi mensile dei flussi del mercato ETF a cura di Amundi ETF.Lehanno guidato la raccolta nel terzo trimestre, registrando nel periodo. A settembre gli investitori hanno allocato 9,5 miliardi di euro nelle azioni statunitensi.La riallocazione verso gli Stati Uniti a settembre si inserisce in una tendenza più ampia dida parte degli investitori, con unarispetto ai 4,1 miliardi destinati al reddito fisso.Nel, a settembre gli investitori hanno destinato 1,1 miliardi di euro alle(HY). Nel terzo trimestre, il debito societario(IG) ha guidato la classifica con afflussi pari a 6,3 miliardi. Gli investitori hanno inoltre allocato nel mese 1,1 miliardi di euro nelle, portando il totale trimestrale a 2,6 miliardi di euro, pari a un terzo degli afflussi nel debito societario IG.Lehanno ripreso vigore a settembre, con gli investitori che hanno privilegiato. Glihanno rappresentato la seconda strategia più popolare, con una raccolta di 7 miliardi di euro nell'ultimo mese e di 18,8 miliardi di euro nel trimestre.Tuttavia, in termini di afflussi, davanti alle strategie World (47,7 miliardi di euro), All Country (32,3 miliardi di euro) e Usa (29,5 miliardi di euro).Negli ultimi mesi è cresciuto anche l'interesse per le allocazioni azionarie nei(EM). La raccolta azionaria EM si è attestata a 4,9 miliardi di euro il mese scorso e a 9,2 miliardi di euro nel trimestre.Questo rinnovato interesse per i mercati emergenti è alimentato dall'e dai piani della Federal Reserve di proseguire con i. Ciò consente alle banche centrali EM di abbassare i tassi, mentre molte economie emergenti beneficiano anche di unNegli, le strategie relative allahanno mantenuto il loro momentum, raccogliendo ulteriori 474 milioni di euro il mese scorso, portando il totale del trimestre a 1,5 miliardi di euro e i NNA dall'inizio dell'anno a 8,9 miliardi di euro. Gli afflussi sono in gran parte guidati dall'impegno dell'Europa ade le allocazioni riguardano principalmente questa regione.A livello settoriale, quelloha raccolto a settembre 3 miliardi di euro, portando il totale del trimestre a 3,9 miliardi di euro, con una prevalenza di esposizioni ai finanziariPer quanto riguarda le, gli investitori hanno privilegiato il, destinandovi 964 milioni di euro a settembre e portando il totale trimestrale a 2,3 miliardi di euro. Si tratta di una strategia di diversificazione, con gli investitori che cercano dila loronell’allocazione azionaria statunitense. I flussi verso glisono rimasti invariati a settembre, ma nel trimestre hanno registrato deflussi per 1,6 miliardi di euro.Si è registrato un rinnovato interesse per gli, che hanno raccolto 6,5 miliardi di euro a settembre, portando il totale trimestrale a 12,7 miliardi di euro. Tuttavia, questa cifra rappresenta una percentuale modesta dell'allocazione azionaria totale.La domanda degli investitori per leha riguardato sia ilche quello denominato. In particolare, questa domanda è stata trainata dall'atteggiamento indulgente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti del, che rappresenta la maggior parte delle emissioni di questa asset class.A settembre gli investitori hanno inoltre investito 1,1 miliardi di euro nelle, con allocazioni pari a 457 milioni di euro nelle obbligazioni denominate in euro e 446 miliardi di euro in quelle denominate in dollari. Nel corso del trimestre, tuttavia, gli investitori hanno fortemente privilegiato il, allocando 2,8 miliardi di euro in questa asset class.Gli investitori hanno privilegiato ildella curva, disinvestendo 473 milioni di euro dalle scadenze superiori a dieci anni. Quest'anno è stato destinato aldella curva circa il 30% degli afflussi nel debito societario denominato in euro, rispetto al 16% circa dello scorso anno. Questa preferenza per il segmento a breve termine della curva è legata allesia negli Stati Uniti che in Europa, con la probabilità che entrambe le regioni riducano i tassi di interesse.Come per le azioni, il debito deiha attirato l'attenzione degli investitori a causa dell'indebolimento del dollaro statunitense. Il debito EM ha raccolto 515 milioni di euro a settembre, portando il totale del trimestre a 1 miliardo di euro.A settembre si sono registrati deflussi dal. Tuttavia, gli investitori hanno allocato 357 milioni di euro nelle