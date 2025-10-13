ETF, accelerano gli afflussi verso l'azionario statunitense

(Teleborsa) - Gli investitori nel mercato degli ETF domiciliati in Europa hanno ceduto al timore di perdere il rialzo del mercato azionario statunitense e di conseguenza hanno allocato ingenti risorse in questa regione. È quanto emerge dall'analisi mensile dei flussi del mercato ETF a cura di Amundi ETF.
Le azioni statunitensi
hanno guidato la raccolta nel terzo trimestre, registrando nel periodo net new asset (NNA) per 20,3 miliardi di euro
. A settembre gli investitori hanno allocato 9,5 miliardi di euro nelle azioni statunitensi.
La riallocazione verso gli Stati Uniti a settembre si inserisce in una tendenza più ampia di crescente propensione al rischio
da parte degli investitori, con una raccolta azionaria che ha superato i 31,4 miliardi di euro,
rispetto ai 4,1 miliardi destinati al reddito fisso.
Nel reddito fisso
, a settembre gli investitori hanno destinato 1,1 miliardi di euro alle obbligazioni high yield
(HY). Nel terzo trimestre, il debito societario investment grade
(IG) ha guidato la classifica con afflussi pari a 6,3 miliardi. Gli investitori hanno inoltre allocato nel mese 1,1 miliardi di euro nelle obbligazioni governative
, portando il totale trimestrale a 2,6 miliardi di euro, pari a un terzo degli afflussi nel debito societario IG.
Le azioni statunitensi
hanno ripreso vigore a settembre, con gli investitori che hanno privilegiato indici di mercato ampi come l'S&P 500
. Gli indici mondiali
hanno rappresentato la seconda strategia più popolare, con una raccolta di 7 miliardi di euro nell'ultimo mese e di 18,8 miliardi di euro nel trimestre.
Tuttavia, in termini di afflussi da inizio anno, le azioni europee rimangono in testa con 53,4 miliardi di euro di NNA
, davanti alle strategie World (47,7 miliardi di euro), All Country (32,3 miliardi di euro) e Usa (29,5 miliardi di euro).
Negli ultimi mesi è cresciuto anche l'interesse per le allocazioni azionarie nei mercati emergenti
(EM). La raccolta azionaria EM si è attestata a 4,9 miliardi di euro il mese scorso e a 9,2 miliardi di euro nel trimestre.
Questo rinnovato interesse per i mercati emergenti è alimentato dall'indebolimento del dollaro statunitense
e dai piani della Federal Reserve di proseguire con i tagli dei tassi di riferimento
. Ciò consente alle banche centrali EM di abbassare i tassi, mentre molte economie emergenti beneficiano anche di un solido sostegno fiscale
.
Negli indici tematici
, le strategie relative alla difesa
hanno mantenuto il loro momentum, raccogliendo ulteriori 474 milioni di euro il mese scorso, portando il totale del trimestre a 1,5 miliardi di euro e i NNA dall'inizio dell'anno a 8,9 miliardi di euro. Gli afflussi sono in gran parte guidati dall'impegno dell'Europa ad aumentare la spesa per la difesa
e le allocazioni riguardano principalmente questa regione.
A livello settoriale, quello finanziario
ha raccolto a settembre 3 miliardi di euro, portando il totale del trimestre a 3,9 miliardi di euro, con una prevalenza di esposizioni ai finanziari globali ed europei
.
Per quanto riguarda le strategie smart beta
, gli investitori hanno privilegiato il reddito
, destinandovi 964 milioni di euro a settembre e portando il totale trimestrale a 2,3 miliardi di euro. Si tratta di una strategia di diversificazione, con gli investitori che cercano di bilanciare
la loro esposizione alle azioni growth
nell’allocazione azionaria statunitense. I flussi verso gli indici equal weighted
sono rimasti invariati a settembre, ma nel trimestre hanno registrato deflussi per 1,6 miliardi di euro.
Si è registrato un rinnovato interesse per gli ETF azionari ESG
, che hanno raccolto 6,5 miliardi di euro a settembre, portando il totale trimestrale a 12,7 miliardi di euro. Tuttavia, questa cifra rappresenta una percentuale modesta dell'allocazione azionaria totale.
La domanda degli investitori per le obbligazioni HY
ha riguardato sia il debito denominato in euro
che quello denominato in dollari Usa
. In particolare, questa domanda è stata trainata dall'atteggiamento indulgente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti del settore petrolifero
, che rappresenta la maggior parte delle emissioni di questa asset class.
A settembre gli investitori hanno inoltre investito 1,1 miliardi di euro nelle obbligazioni governative
, con allocazioni pari a 457 milioni di euro nelle obbligazioni denominate in euro e 446 miliardi di euro in quelle denominate in dollari. Nel corso del trimestre, tuttavia, gli investitori hanno fortemente privilegiato il debito statunitense
, allocando 2,8 miliardi di euro in questa asset class.
Gli investitori hanno privilegiato il segmento a breve e medio termine
della curva, disinvestendo 473 milioni di euro dalle scadenze superiori a dieci anni. Quest'anno è stato destinato al segmento a breve termine
della curva circa il 30% degli afflussi nel debito societario denominato in euro, rispetto al 16% circa dello scorso anno. Questa preferenza per il segmento a breve termine della curva è legata alle prospettive dei tassi di interesse
sia negli Stati Uniti che in Europa, con la probabilità che entrambe le regioni riducano i tassi di interesse.
Come per le azioni, il debito dei mercati emergenti
ha attirato l'attenzione degli investitori a causa dell'indebolimento del dollaro statunitense. Il debito EM ha raccolto 515 milioni di euro a settembre, portando il totale del trimestre a 1 miliardo di euro.
A settembre si sono registrati deflussi dal debito societario ESG investment grade
. Tuttavia, gli investitori hanno allocato 357 milioni di euro nelle strategie obbligazionarie governative ESG
.