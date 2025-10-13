Ferrari, buyback di 101.500 azioni

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
), dal 6 al 10 ottobre 2025, un totale di 101.500 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 382,4384 euro, per un controvalore
pari a 38.817.498,98 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 3 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 149.602.206,82 euro per n. 371.924 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 33.447.541,72 USD per n. 69.609 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 10 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.115.828 azioni proprie ordinarie pari all'8,86% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 10 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.452.553 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.820.719.899,24 euro.
A Piazza Affari, intanto, peggiora la performance del Cavallino rampante di Maranello
, con un ribasso del 3,31%, portandosi a 332,8 euro.