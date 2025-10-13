Milano 10:43
42.246 +0,47%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:43
9.437 +0,10%
Francoforte 10:43
24.373 +0,54%

Francoforte: scambi in positivo per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per BMW
Avanza il produttore di auto di Monaco, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
