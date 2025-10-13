Hera tra i primi 10 al mondo per Diversity & Inclusion secondo FTSE Russell

Hera

(Teleborsa) - È un “dieci su dieci” quello ottenuto dal Grupponell’edizione 2025 del Diversity & Inclusion Index elaborato da FTSE Russell, società del London Stock Exchange Group. La multiutility conquista il 10° posto a livello globale,, su un universo di oltre 16.500 società quotate, segnando la decima presenza consecutiva nell’indice che seleziona le aziende più attive nelle politiche di diversità, equità, inclusione e sviluppo delle persone.Un risultato che "conferma la solidità di un approccio sistemico", fondato su un modello organizzativo capace di integrare benessere, leadership diffusa e formazione continua, creando un contesto di lavoro equo, inclusivo e orientato allo sviluppo. Le persone sono protagoniste della strategia aziendale: un principio che guida le scelte del Gruppo e alimenta la sua capacità di generare impatto positivo sui territori e le comunità.Ilidentifica ogni anno le 100 aziende quotate con le migliori performance a livello globale sui temi DE&I. La metodologia si basa su 24 indicatori articolati in quattro aree chiave – diversità, inclusione, sviluppo delle persone e assenza di controversie rilevanti – ed è fondata esclusivamente su dati pubblici. I dati utilizzati per l’edizione 2025 sono aggiornati al 30 giugno scorso e sono riferiti all’esercizio precedente e al primo semestre di quest’anno.