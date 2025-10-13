L'UE autorizza l'acquisizione di Banca Sistema da parte di Banca CF+

Banca Sistema

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'dida parte di Elliott Investment Management, società statunitense che controlla Banca CF+. L'operazione riguarda principalmente i mercati italiani del factoring, del retail e del corporate banking.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.