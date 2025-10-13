Milano 12:51
L'UE autorizza l'acquisizione di Banca Sistema da parte di Banca CF+

Banche, Finanza
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Banca Sistema da parte di Elliott Investment Management, società statunitense che controlla Banca CF+. L'operazione riguarda principalmente i mercati italiani del factoring, del retail e del corporate banking.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato complessiva delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
