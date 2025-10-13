L'UE autorizza l'acquisizione di Banca Sistema da parte di Banca CF+

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Banca Sistema
da parte di Elliott Investment Management, società statunitense che controlla Banca CF+. L'operazione riguarda principalmente i mercati italiani del factoring, del retail e del corporate banking.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato complessiva
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.