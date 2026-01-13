L'UE autorizza l'acquisizione di K&P da parte di Kipema e Trane Technologies

Trane Technologies

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Kieback&Peter da parte di Kipema, entrambe tedesche, e, irlandese. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di sistemi di automazione e controllo degli edifici.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.