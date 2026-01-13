L'UE autorizza l'acquisizione di K&P da parte di Kipema e Trane Technologies

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto
di Kieback&Peter da parte di Kipema, entrambe tedesche, e Trane Technologies
, irlandese. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di sistemi di automazione e controllo degli edifici.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.