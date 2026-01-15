Milano 14:45
L'UE autorizza l'acquisizione di PDV Holding da parte di Elliott

L'UE autorizza l'acquisizione di PDV Holding da parte di Elliott
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di PDV Holding (la holding statunitense controllata dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA) da parte di Elliott Investment Management, società statunitense di gestione degli investimenti. L'operazione riguarda principalmente la raffinazione, la commercializzazione, il trasporto e la vendita di carburanti, lubrificanti, prodotti petrolchimici e altri prodotti industriali.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che le società non operano sugli stessi mercati o su mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.
