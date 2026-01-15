L'UE autorizza l'acquisizione di PDV Holding da parte di Elliott

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'di(la holding statunitense controllata dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA) da parte di Elliott Investment Management, società statunitense di gestione degli investimenti. L'operazione riguarda principalmente la raffinazione, la commercializzazione, il trasporto e la vendita di carburanti, lubrificanti, prodotti petrolchimici e altri prodotti industriali.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano sugli stessi mercati o su mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.