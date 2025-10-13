La Lombardia inaugura il TTG 2025

(Teleborsa) - Lainaugura ilprincipale piattaforma italiana per la promozione del turismo internazionale, in programma a. Per tre giorni i player della filiera –– si ritrovano per tracciare le traiettorie del settore.Con uno stand dipresenta un’offerta rinnovata che mette in primo piano aree interne, turismo golfistico e un primo sguardo sulle. Uno spazio che restituisce l’essenza dell’eccellenza lombarda:. Un percorso tra i simboli del territorio – dall’artigianato d’autore alle eccellenze enogastronomiche – nel segno del Made in Lombardia. Ile alla preziosa collaborazione con ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Ad aprire lo spazio lombardo, che, prima dei numeri, ha richiamato la nuova visione turistica: "La Lombardia: più turismo, tutto l’anno, in tutto il territorio. Una regione che guarda avanti, capace di unire innovazione e tradizione, nuove esperienze e grandi eventi, destinazioni iconiche e luoghi da riscoprire"."Nel– oltre 55 milioni includendo quelli non rilevati – con il 67% di presenze internazionali. Un risultato che vale un, confermando la Lombardia come destinazione in forte ascesa", ha evidenziato. Anche il 2025 conferma il trend: "Nei primi cinque mesi abbiamo registrato 19,7 milioni di presenze,. Per l’estate stimiamocon quasi il 75% di turisti stranieri. In un contesto globale instabile, la Lombardia si dimostra solida e resiliente".Tra le novità, il progetto "", promosso dall’Associazione Valle Intelvi Turismo. Un video emozionale svela la bellezza di questo scrigno tra Lago di Como e Lago Ceresio, crocevia naturale tra Italia e Svizzera. "Vogliamo che la Lombardia sia vista da nuove prospettive, come la Val d’Intelvi, e che il turismo si diffonda oltre le mete iconiche – ha sottolineato Mazzali –. La nostra strategia punta a destagionalizzare i flussi e a valorizzare le aree meno note, un capitale per tante comunità".Secondo pilastro dell’offerta è ilal centro del progetto "", sviluppato da Assolombarda e FIG – Federazione Italiana Golf. Obiettivo: promuovere il golf come leva di sviluppo economico e territoriale. "Con oltre 70 campi immersi in paesaggi d’eccezione – dalla Franciacorta alla Brianza, dal Lago di Como al Garda – la Lombardia è tra le destinazioni golfistiche più complete d’Europa. Offriamo ben più di uno sport: r", ha dichiarato l’Assessore. Il progetto mira a un ecosistema integrato pubblico-privato capace di generare valore economico, occupazionale e reputazionale per l’intero territorio.Nel cuore della manifestazione il panel "La Valtellina verso Milano Cortina 2026", promosso con APF Valtellina, Livigno Next e QC Terme, con i rappresentanti istituzionali di Bormio e Livigno. "Le, ma un’occasione storica di rilancio per l’intera regione – ha dichiarato Mazzali –. Si stima un incremento turistico tra +15% e +60% nel post-Giochi. Sono già stati attivati, come ‘Cuori Olimpici’, un percorso che attraversa le 12 province lombarde con eventi e installazioni". Con, i Giochi offriranno una vetrina globale: "Milano sarà la porta d’ingresso, la Valtellina il cuore pulsante delle gare. Ma sarà tutta la Lombardia – tra moda, design, natura e accoglienza – a salire sul podio del turismo internazionale".In un’ottica di cooperazione internazionale, è in programma un incontro tra l’Assessore Barbara Mazzali e il ministro del Turismo dello Stato del Jalisco (Messico), Michele Friedman, presso lo stand di Regione Lombardia (mercoledì 8 ottobre). Previsto anche l’incontro sul turismo accessibile, "", a cura della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, con il coinvolgimento delle Province di Pavia e Sondrio (giovedì 9 ottobre). Spazio poi all’innovazione dell’artigianato con "", a cura di UpSkills 4.0 (giovedì 9 ottobre). Per l’ultima giornata(venerdì 10 ottobre), focus su "": presentazione del progetto di valorizzazione del cammino religioso Via Carolingia nel tratto mantovano (230 km, 23 comuni, da Castiglione delle Stiviere a Sermide e Felonica). Nella stessa giornata,