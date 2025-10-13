Michelin taglia la guidance 2025: pesa il calo della domanda in Nord America

(Teleborsa) - Il gruppo francese Michelin
ha rivisto al ribasso le previsioni
per l’intero esercizio 2025
, citando condizioni di mercato peggiori del previsto in Nord America
, che hanno eroso volumi e margini. La società prevede ora un utile operativo
segmentale, a cambi costanti, compreso tra 2,6 e 3 miliardi di euro, rispetto a una precedente stima superiore ai 3,4 miliardi. Anche il free cash flow prima di operazioni M&A è stato ridotto a una forchetta tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro, penalizzato dal deprezzamento del dollaro
.
Nel terzo trimestre
, i volumi
di vendita in Nord America sono scesi di quasi il 10%, con una "domanda in picchiata" nei segmenti dei pneumatici per camion e per l’agricoltura, un mercato debole nel ricambio dei truck e difficoltà nelle vendite ai consumatori. "Sul fronte dei margini, la competitività del gruppo è stata influenzata dai dazi", ha dichiarato Michelin in una nota.
Il Nord America rappresenta il principale mercato
per il produttore francese di pneumatici, che pur producendo localmente ed evitando un impatto diretto dai dazi statunitensi, subisce gli effetti indiretti del rallentamento
delle vendite di auto
, colpite dall’aumento dei prezzi e dalla maggiore cautela dei consumatori.