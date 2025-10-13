Michelin taglia la guidance 2025: pesa il calo della domanda in Nord America

Michelin

(Teleborsa) - Il gruppo franceseha rivisto al ribasso leper l, citando condizioni di mercato peggiori del previsto in, che hanno eroso volumi e margini. La società prevede ora unsegmentale, a cambi costanti, compreso tra 2,6 e 3 miliardi di euro, rispetto a una precedente stima superiore ai 3,4 miliardi. Anche il free cash flow prima di operazioni M&A è stato ridotto a una forchetta tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro, penalizzato dalNel, idi vendita in Nord America sono scesi di quasi il 10%, con una "domanda in picchiata" nei segmenti dei pneumatici per camion e per l’agricoltura, un mercato debole nel ricambio dei truck e difficoltà nelle vendite ai consumatori. "Sul fronte dei margini, la competitività del gruppo è stata influenzata dai dazi", ha dichiarato Michelin in una nota.Il Nord America rappresenta ilper il produttore francese di pneumatici, che pur producendo localmente ed evitando un impatto diretto dai dazi statunitensi, subisce gli effetti indiretti deldelle, colpite dall’aumento dei prezzi e dalla maggiore cautela dei consumatori.