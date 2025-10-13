MIT: cala sipario su Expo Osaka, successo per Italia

(Teleborsa) - Si chiude oggi,a grande vetrina internazionale dedicata al tema “Progettare la società futura per le nostre vite”. Un’edizione che ha visto l’Italia protagonista assoluta: il Padiglione Italia, premiato dal Bureau International des Expositions con il primo premio per lo sviluppo del tema, ha raccontato al mondo la capacità italiana di unire bellezza, tecnica e visione, anche attraverso le infrastrutture olimpiche. Così il Mit in una nota.Nel cuore del Padiglione, la visitor experience del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accompagnato numerosissimi visitatori in un viaggio dalle Alpi alla Sicilia: dalle gallerie del Brennero al Ponte sullo Stretto, fino alle opere che stanno nascendo per Milano Cortina 2026, grazie al lavoro del MIT e SIMICO, simbolo di un Paese che costruisce il proprio futuro., le torce olimpiche e paralimpiche sono state protagoniste della cerimonia di chiusura del Padiglione, con una pista di ghiaccio allestita di fronte alla maestosa struttura: un emozionante passaggio di testimone tra Expo e Olimpiadi. Un momento di grande orgoglio nazionale, accompagnato dalla Banda dell’Esercito Italiano e da una performance di atleti giapponesi, che ha acceso l’attesa per i Giochi.da parte del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini per il riconoscimento e per il successo riscosso dal Padiglione Italia. Il MIT ha scommesso sulla forza del racconto infrastrutturale, presentando le grandi opere come assi di sviluppo e di identità nazionale: strumenti che collegano persone, comunità e territori. Oggi si chiude l’Expo, ma si apre la strada verso Milano Cortina 2026: MIT e SIMICO sono al lavoro senza sosta per accogliere il