Nobel Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

(Teleborsa) - Ilè stato assegnato a, economista statunitense-israeliano della Northwestern University, e congiuntamente a(Francia) e(Canada), per "i contributi decisivi nello spiegare come l’sia il motore della crescita economica sostenuta". Il Comitato del premio, conferito in collaborazione con la, ha sottolineato come i tre economisti abbiano chiarito i meccanismi che permettono alle economie moderne di evolversi attraverso ilMokyr, storico dell’economia, ha mostrato come laabbia trasformato la conoscenza empirica in sapere scientifico sistematico, creando le basi per un processo continuo di innovazione. L’apertura culturale alle nuove idee, sostiene, è stata cruciale per rompere la stagnazione che aveva caratterizzato gran parte della storia umana.Aghion e Howitt, in un celebre articolo del 1992, hanno formalizzato il concetto di "" di Schumpeter, dimostrando come ogni innovazione, nel sostituire prodotti e tecnologie obsolete, generi crescita ma ancheche devono essere gestiti con politiche adeguate."La crescita economica non può essere data per scontata: occorre preservare i meccanismi che sostengono la distruzione creatrice, per non tornare alla stagnazione", ha commentato, presidente del Comitato per il premio.Il riconoscimento, del valore di, sarà diviso per metà a Mokyr e per l’altra metà tra Aghion e Howitt.