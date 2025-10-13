Novamarine, downgrade a Hold da Banca Finnat con aumento target price

(Teleborsa) - Banca Finnat ha alzato a 6,3 euro
per azione (dai precedenti 5,7 euro) il target price
su Novamarine
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ma al contempo ha abbassato la raccomandazione
a "Hold
" da Buy".
Gli analisti osservano che i risultati al 30 giugno 2025
hanno evidenziato ricavi netti pari a 14,8 milioni di euro, pari a circa il 47% del valore da loro previsto per l'intero 2025 (31,1 milioni) e sostanzialmente stabili rispetto al 30 giugno 2024 (15 milioni). Il valore della produzione è però cresciuto a 19,3 milioni di euro da 13,7 milioni, beneficiando dell'incremento dei lavori in corso su ordinazione (3 milioni) derivante dall'avvio della produzione di 28 nuove imbarcazioni. L'Ebitda ha raggiunto 3,9 milioni di euro (+17,9% a/a) rispetto a 10,1 milioni del loro target per fine anno, per una marginalità sui ricavi netti in aumento dal 21,9% al 26,2%. Il semestre si è chiuso con un utile netto pari a 2 milioni di euro (4,9 milioni le attese per fine anno), in robusto aumento
(+37,7%) rispetto al consuntivo del primo semestre 2024 pari a 1,5 milioni.
Alla luce dei risultati semestrali e di una minor marginalità attesa su una commessa professional
(per motivazioni indipendenti da Novamarine), Banca Finnat ha rivisto le stime formulate in sede di IPO
. In merito al periodo 2024-28, stima ora una crescita media annua dei ricavi di vendita (CAGR 2024-28) del 10,78% dall'11,75% delle precedenti stime da 29,4 milioni ora attesi a dicembre 2025 fino a 41,5 milioni di euro per fine 2028. In termini di Ebitda, questo lo prevede ora pari a 7,5 milioni a fine 2025, per raggiungere 12 milioni di euro nel 2028, con conseguente revisione al ribasso del CAGR 2024-28 al 18,7%, dal precedente 23,6%.
"Nonostante la rivisitazione al ribasso dell'Ebitda nel breve periodo
, riteniamo che nel medio-lungo termine la redditività sul valore della produzione continuerà a migliorare
grazie alla strategia focalizzata sulle imbarcazioni a più alto valore aggiunto, attestandosi al 21,6% previsto nel 2025 (dal 20,1% consuntivato nel 2024 e dal 27,1% delle precedenti stime), per salire al 26,8% nel 2028", si legge nella ricerca.