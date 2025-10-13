Piazza Affari: balza in avanti Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di credito lombardo
, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Popolare di Sondrio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Popolare di Sondrio
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Popolare di Sondrio
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,79 Euro. Primo supporto a 13,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,44.
