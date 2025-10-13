Milano 10:47
42.195 +0,35%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:47
9.437 +0,10%
Francoforte 10:47
24.361 +0,49%

Piazza Affari: balza in avanti Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di credito lombardo, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Popolare di Sondrio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Popolare di Sondrio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Popolare di Sondrio evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,79 Euro. Primo supporto a 13,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,44.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
