Milano 10:49
42.197 +0,36%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:49
9.435 +0,08%
Francoforte 10:49
24.356 +0,47%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli
(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale friulana, che avanza bene del 3,15%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Danieli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
