Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale friulana
, che avanza bene del 3,15%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Danieli
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del produttore di impianti siderurgici
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)