Stellantis, Moody's taglia l'outlook a negativo e conferma rating Baa2

(Teleborsa) -ha confermato il rating di, colosso italo-francese dell'automotive, a "Baa2". L'Il cambiamento dell'outlook riflette unadella redditività della società e al suo ritorno a una generazione di free cash flow positiva. La quota di mercato di Stellantis in Europa e negli Stati Uniti è diminuita dalla prima metà del 2024, a causa della riduzione delle scorte a livello di concessionari, della minore domanda legata alle lacune nella gamma di modelli e dei ritardi nel lancio di nuovi prodotti. Inoltre, le difficili condizioni di mercato in Europa e l'impatto dei dazi sulle importazioni statunitensi hanno ulteriormente messo sotto pressione la redditività e il flusso di cassa.L'azienda fa affidamento sulla sua gamma di modelli rinnovata e sul lancio di nuovi modelli per sostenere la redditività futura. Moody's ritiene che, oltre a una ripresa dei volumi,per raggiungere un livello di redditività commisurato all'attuale rating Baa2, soprattutto se il lancio di nuovi prodotti sarà più lento del previsto. È possibile che ulteriori aggiustamenti strutturali, insieme a ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e investimenti in conto capitale per supportare la transizione verso veicoli a carburante alternativo e tecnologie autonome, possano ulteriormente gravare sulla generazione di free cash flow.A causa dell'operatività con un capitale circolante strutturalmente negativo, il free cash flow rettificato nel 2024 è stato fortemente negativo, attestandosi a -9,2 miliardi di euro, e nel primo semestre del 2025 è rimasto negativo, attestandosi a -6,3 miliardi di euro. Sebbene si preveda un certo miglioramento nel secondo semestre del 2025, supportato dal rilascio di capitale circolante e da modesti guadagni di redditività, l'agenzia di rating continua a prevedere un free cash flow significativamente negativo, pari a circa -5 miliardi di euro, per l'esercizio 2025. Nonostante un consistente cuscinetto di liquidità di quasi 29 miliardi di euro e titoli negoziabili per 4 miliardi di euro a giugno 2025 che garantiscano una certa flessibilità finanziaria, il cambiamento delle prospettive riflette anche ildi Stellantis.Moody's nota che Stellantis ha registratorispetto al secondo semestre del 2024, tra cui una riduzione del 16% delle scorte dei concessionari indipendenti e un aumento del 14% del portafoglio ordini, tuttavia gli incrementi di redditività sono stati modesti. Nel terzo trimestre del 2025, le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 6% e le immatricolazioni di auto nuove in Europa sono tornate a crescere su base annua ad agosto, ma la quota di mercato in entrambe le regioni rimane al di sotto dei livelli del primo semestre del 2024. L'azienda ha inoltre registrato un aumento del 13% delle spedizioni su base annua nel terzo trimestre del 2025, con un incremento particolarmente significativo in Nord America.Il rating Baa2 di Stellantis rimaneautomobilistici al mondo; dal suo portafoglio diversificato di marchi e prodotti; dalla sua esposizione equilibrata ai due mercati principali, Nord America ed Europa, e dalla solida liquidità e dalla politica finanziaria conservativa del gruppo. Le prospettive negative riflettono il rischio che l'incapacità di dimostrare un andamento in miglioramento delle vendite, della redditività e della generazione di flussi di cassa in linea con le aspettative per il rating nei prossimi trimestri possa comportare un declassamento del rating di Stellantis.