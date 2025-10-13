Milano 17:10
Tamburi, acquistate 37.404 azioni proprie

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 37.404 azioni ordinarie (pari allo 0,020% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,4870 euro, per un controvalore di 317.448,46 euro.

Al 10 ottobre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.384.649 azioni proprie, pari all'11,598% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, migliora l'andamento dell'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che si attesta a 8,5 euro, con un aumento dello 0,47%.
