Tamburi, acquistate 37.404 azioni proprie

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 37.404 azioni ordinarie
(pari allo 0,020% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,4870 euro, per un controvalore
di 317.448,46 euro
.
Al 10 ottobre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.384.649 azioni proprie, pari all'11,598% del capitale sociale.
Intanto, in Borsa, migliora l'andamento dell'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che si attesta a 8,5 euro, con un aumento dello 0,47%.