Usa, consumatori Usa pagano fino al 55% dei costi dei dazi imposti da Trump

Goldman Sachs

(Teleborsa) - A sei mesi dall’introduzione dei nuovisulle importazioni decisi dal presidente, i consumatori statunitensi stanno già sostenendo fino al 55% dei costi aggiuntivi. È quanto sostiene un rapporto pubblicato da. Gli analisti della banca avvertono che, con la possibile entrata in vigore di ulteriori tariffe, il peso economico per famiglie e imprese potrebbe aumentare ancora, amplificando gli effetti sull’e sulNonostante il livello deisia in calo rispetto ai picchi post-pandemia, l’inflazione resta sopra il target del 2% ritenuto ottimale dalla. L’ultimo dato disponibile, relativo ad agosto, si è attestato al 2,93%, segnalando una persistente rigidità dei prezzi.