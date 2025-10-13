Usa, consumatori Usa pagano fino al 55% dei costi dei dazi imposti da Trump

(Teleborsa) - A sei mesi dall’introduzione dei nuovi dazi
sulle importazioni decisi dal presidente Donald Trump
, i consumatori statunitensi stanno già sostenendo fino al 55% dei costi aggiuntivi. È quanto sostiene un rapporto pubblicato da Goldman Sachs
. Gli analisti della banca avvertono che, con la possibile entrata in vigore di ulteriori tariffe, il peso economico per famiglie e imprese potrebbe aumentare ancora, amplificando gli effetti sull’inflazione
e sul potere d’acquisto
.
Nonostante il livello dei prezzi al consumo
sia in calo rispetto ai picchi post-pandemia, l’inflazione resta sopra il target del 2% ritenuto ottimale dalla Federal Reserve
. L’ultimo dato disponibile, relativo ad agosto, si è attestato al 2,93%, segnalando una persistente rigidità dei prezzi.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )