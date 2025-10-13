Milano 13:40
Vespucci Holding, patrimonio netto in crescita del 22,1% nei 9 mesi

(Teleborsa) - Vespucci Holding, guidata e gestita da Mario Cupello Castagna, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una crescita del patrimonio netto del +22,1%.

Da inizio attività, la Vespucci ha conseguito un rendimento netto pro-quota annualizzato del +22,6%, corrispondente a un rendimento netto cumulato del +42,9%.

È in corso l'aumento di capitale 2025, aperto a nuovi investimenti entro la fine dell'anno.

Fondata nel 2023, Vespucci Holding è una società di investimento impegnata nella creazione di valore nel tempo; acquista, vende e detiene partecipazioni in aziende e gruppi industriali. Non offrendo servizi né prodotti, la Vespucci non ha clienti. La famiglia Cupello Castagna investe insieme ai soci esterni dalla società.
