Vespucci Holding, patrimonio netto in crescita del 22,1% nei 9 mesi

(Teleborsa) -, guidata e gestita da Mario Cupello Castagna, ha chiuso idel 2025 con una crescita del patrimonio netto del +22,1%., la Vespucci ha conseguito un rendimento netto pro-quota annualizzato del +22,6%, corrispondente a un rendimento netto cumulato del +42,9%.È in corso l'2025, aperto a nuovi investimenti entro la fine dell'anno., Vespucci Holding è una società di investimento impegnata nella creazione di valore nel tempo; acquista, vende e detiene partecipazioni in aziende e gruppi industriali. Non offrendo servizi né prodotti, la Vespucci non ha clienti. La famiglia Cupello Castagna investe insieme ai soci esterni dalla società.