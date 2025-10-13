Websim scommette su Execus: copertura avviata con Buy e tp a 2,15 euro

Execus

(Teleborsa) - Websim Corporate - la divisione di Intermonte focalizzata sulle PMI, con specifico focus sul mercato EGM - ha iniziato oggi la copertura di, che si aggiunge alla trentina di società EGM che la Società sta già coprendo in modo approfondito.Nata nel 2019 dalla fusione di “Executive” e “Us”, Execus si è affermata come MarTech e SalesTech company italiana, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche a supporto dello sviluppo del business, con obiettivo primario il supporto a PMI, grandi imprese e liberi professionisti nel rafforzamento dei processi di vendita e marketing, resi possibili grazie a percorsi evolutivi di trasformazione digitale.che ha consentito alla Società di definire i confini di un gruppo all’interno del quale convivono e interagiscono 5 fabbriche prodotto con expertise e specializzazioni verticali, 7 soluzioni tecnologiche proprietarie, capaci di raggiungere 15 milioni di utenti su base mensile., spiegano gli analisti in un report. Nell’ultimo triennio, Execus è stata protagonista di una rapida evoluzione che ha visto la Società cambiare pelle, sino a potersi proporre oggi come attore capace digarantire un’offerta di servizi diversificata e altamente complementare in ambito MarTech e SalesTech. Se questo percorso evolutivo ha consentito alla Società di registrare tassi di crescita dei ricavi molto significativi (2021-24 sales CAGR prossimo al 70%), la redditività ha risentito di tempi e costi inerenti lo sviluppo della rete commerciale diretta, oggi pronta a dare il proprio contributo al business, e del contestuale run-off dell’accordo di distribuzione sottoscritto con un importante operatore ITC.. Stimiamo, aggiungono gli esperti, che l’effetto combinato di un arricchito catalogo prodotti/servizi e della maturazione della rete commerciale, cui si aggiungerà il contributo delle neoacquisite ZCA Digital e Vanilla, possa consentire alla Società tassi di crescita dei ricavi pari a 34% ed una significativa espansione della marginalità, attesa al 19.4% nel 2028 (vs 5.6% nel FY24). Un quadro che, in assenza di acquisizioni, stimiamo "possa favorire una generazione di free cash flow" nei prossimi 4 anni pari a €3.6 milioni, con una PFN positiva per quasi €5 milioni al 31.12.2028."Iniziamo la nostra copertura sul titolo Execus con raccomandazione BUY e target price per azione fully diluted pari a €2.15". A supportare "la nostra visione positiva" sul titolo: "un’ampia offerta commerciale, a prevalente trazione AI, che integra tecnologie di frontiera in ogni fase del funnel commerciale, una rete commerciale organizzata, di consolidata esperienza e capace di supportare lagestione di volumi ben superiori agli attuali, una naturale vocazione alla crescita per linee esterne, pur non trascurando lo sviluppo organico del business, che può fregiarsi del recentissimo lancio di agenti virtuali e una indubbia solidità patrimoniale e finanziaria che consente al management flessibilità nello scouting di nuove società target, non incluse nelle nostre stime".