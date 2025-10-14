Milano 9:29
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile +0,13%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6169, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6145. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6193.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
