Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile +0,13%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6169, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6145. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6193.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)