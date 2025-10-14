Milano 9:32
41.666 -1,19%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.191 -0,81%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,35%
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,35%, a quota 15.486,8 in apertura.
