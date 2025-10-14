Milano
9:32
41.666
-1,19%
Nasdaq
13-ott
24.750
0,00%
Dow Jones
13-ott
46.068
+1,29%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
9:32
24.191
-0,81%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 09.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,35%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,35%
Ibex 35 apre appena sotto la parità a 15.486,8 Euro
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2025 - 09.18
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,35%, a quota 15.486,8 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1018)
·
Madrid
(55)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,23%
