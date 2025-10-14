Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dell'1,29%, spezzando la serie negativa iniziata il 6 di questo mese; sulla stessa linea, giornata brillante per l'S&P-500
, che termina a 6.655 punti. Effervescente il Nasdaq 100
(+2,18%); come pure, ottima la prestazione dell'S&P 100
(+1,73%).
A sostenere il corso rialzista degli indici americani ha contribuito il parziale passo indietro dell'amministrazione Trump rispetto alle minacce di un aumento dei dazi alla Cina. Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato in un'intervista a Fox Business di ritenere "ancora possibile" un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, nonostante le tensioni esplose dopo la decisione di Pechino di imporre controlli globali sulle esportazioni di terre rare.
Inoltre l'accordo fra OpenAi e Broadband ha spinto in particolare i titoli dei microchip.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+2,47%), beni di consumo secondari
(+2,29%) e telecomunicazioni
(+1,79%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nike
(+3,31%), Goldman Sachs
(+2,93%), Salesforce
(+2,93%) e Nvidia
(+2,82%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble
, che ha archiviato la seduta a -1,47%.
Tentenna Cisco Systems
, che cede lo 0,71%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, ARM Holdings
(+11,07%), Broadcom
(+9,88%), ON Semiconductor
(+9,55%) e Microchip Technology
(+6,59%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Fastenal Company
, che ha terminato le contrattazioni a -7,54%.
Vendite su Monster Beverage
, che registra un ribasso del 3,55%.
Seduta negativa per Trade Desk
, che mostra una perdita del 2,07%.
Sotto pressione T-Mobile US
, che accusa un calo dell'1,67%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 15/10/2025
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 0,2 punti; preced. -8,7 punti) Giovedì 16/10/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 9,1 punti; preced. 23,2 punti)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 1%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,72 Mln barili) Venerdì 17/10/2025
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%).