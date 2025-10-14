Brillante il listino americano

Dow Jones

T-Mobile US

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,29%, spezzando la serie negativa iniziata il 6 di questo mese; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 6.655 punti. Effervescente il(+2,18%); come pure, ottima la prestazione dell'(+1,73%).A sostenere il corso rialzista degli indici americani ha contribuito il parziale passo indietro dell'amministrazione Trump rispetto alle minacce di un aumento dei dazi alla Cina. Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato in un'intervista a Fox Business di ritenere "ancora possibile" un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, nonostante le tensioni esplose dopo la decisione di Pechino di imporre controlli globali sulle esportazioni di terre rare.Inoltre l'accordo fra OpenAi e Broadband ha spinto in particolare i titoli dei microchip.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,47%),(+2,29%) e(+1,79%).del Dow Jones,(+3,31%),(+2,93%),(+2,93%) e(+2,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,47%.Tentenna, che cede lo 0,71%.(+11,07%),(+9,88%),(+9,55%) e(+6,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,54%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 0,2 punti; preced. -8,7 punti)14:30: PhillyFed (atteso 9,1 punti; preced. 23,2 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti)18:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,72 Mln barili)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%).