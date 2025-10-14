Citigroup, ricavi in crescita nel 3Q25 con il migliore trimestre di sempre per il settore dei servizi

(Teleborsa) - Citigroup
ha archiviato il terzo trimestre 2025 un utile netto
di 3,8 miliardi di dollari, pari a 1,86 dollari per azione diluita, su un fatturato
di 22,1 miliardi di dollari, contro le stime del consensus di 21,05 miliardi di dollari.
Questi dati si confrontano con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari, pari a 1,51 dollari per azione diluita, su un fatturato di 20,2 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2024.
Come precedentemente comunicato, i risultati del terzo trimestre includevano una voce di rilievo costituita da una svalutazione dell'avviamento
di 726 milioni di dollari (714 milioni di dollari al netto delle imposte), registrata tra le altre spese, relativa all'accordo di Citi per la vendita di una partecipazione del 25% in Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.
I ricavi sono aumentati del 9%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, su base riportata, trainati dalla crescita di ciascuna delle cinque attività interconnesse di Citi e dei franchising legacy in All Other, parzialmente compensata da un calo nella divisione Corporate/Other, sempre in All Other. Escludendo gli impatti legati alle dismissioni in entrambi i periodi, i ricavi sono aumentati del 9%.
L'utile netto è cresciuto del 16%
rispetto dell'anno precedente, trainato dall'aumento dei ricavi e da un minor costo del credito, ampiamente compensato da maggiori spese. Escludendo la voce rilevante, l'utile netto è stato di 4,5 miliardi di dollari.
L'utile per azione
di 1,86 dollari è aumentato rispetto a 1,51 dollari per azione diluita dell'anno precedente, riflettendo l'aumento dell'utile netto e il minor numero di azioni in circolazione. Escludendo la voce rilevante, l'utile per azione è stato di 2,24 dollari, ovvero 0,49 dollari migliore delle stime degli analisti di 1,75 dollari.
"L'esecuzione incessante della nostra strategia sta generando performance aziendali più solide trimestre dopo trimestre
e migliorando i nostri rendimenti. L'effetto cumulativo di ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni – la nostra trasformazione, la nostra strategia rinnovata, la nostra semplificazione – ha posto Citi in una posizione sostanzialmente diversa in termini di capacità competitiva. Gli investimenti in nuovi prodotti, asset digitali e intelligenza artificiale stanno guidando l'innovazione e migliorando le capacità in tutta la divisione.", ha dichiarato Jane Fraser
, CEO di Citi.
"I ricavi sono aumentati del 9% e tutte le attività hanno registrato ricavi record
nel terzo trimestre, rendimenti migliorati e una leva operativa positiva. Il settore dei servizi
ha registrato il suo miglior trimestre di sempre
, con un aumento dei ricavi del 7%. Nonostante la bassa volatilità, i mercati hanno registrato il loro miglior terzo trimestre di sempre, con un aumento dei ricavi del 15%. I ricavi del settore bancario
sono aumentati del 34% e continuiamo a migliorare la nostra quota di mercato nell'investment banking in settori chiave. La nostra strategia patrimoniale continua a dare risultati positivi, con un volume record di nuovi investimenti netti
di 18,6 miliardi di dollari nel trimestre, e USPB ha registrato un trimestre record con un aumento dei ricavi del 7%.", ha aggiunto l'Ad.
"Abbiamo restituito oltre 6 miliardi di dollari agli azionisti ordinari
sotto forma di riacquisti di azioni e dividendi, portandoci a 12 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno e abbiamo annunciato un passo significativo verso la cessione di Banamex con un accordo per vendere una quota azionaria del 25% in tale attività, il che sottolinea il nostro impegno a fornire valore ai nostri azionisti", ha concluso Fraser.