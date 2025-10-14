Citigroup, ricavi in crescita nel 3Q25 con il migliore trimestre di sempre per il settore dei servizi

Citigroup

(Teleborsa) -ha archiviato il terzo trimestre 2025 undi 3,8 miliardi di dollari, pari a 1,86 dollari per azione diluita, su undi 22,1 miliardi di dollari, contro le stime del consensus di 21,05 miliardi di dollari.Questi dati si confrontano con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari, pari a 1,51 dollari per azione diluita, su un fatturato di 20,2 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2024.Come precedentemente comunicato, i risultati del terzo trimestre includevano una voce di rilievo costituita da unadi 726 milioni di dollari (714 milioni di dollari al netto delle imposte), registrata tra le altre spese, relativa all'accordo di Citi per la vendita di una partecipazione del 25% in Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.I ricavi sonorispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, su base riportata, trainati dalla crescita di ciascuna delle cinque attività interconnesse di Citi e dei franchising legacy in All Other, parzialmente compensata da un calo nella divisione Corporate/Other, sempre in All Other. Escludendo gli impatti legati alle dismissioni in entrambi i periodi, i ricavi sono aumentati del 9%.L'utile netto èrispetto dell'anno precedente, trainato dall'aumento dei ricavi e da un minor costo del credito, ampiamente compensato da maggiori spese. Escludendo la voce rilevante, l'utile netto è stato di 4,5 miliardi di dollari.L'di 1,86 dollari è aumentato rispetto a 1,51 dollari per azione diluita dell'anno precedente, riflettendo l'aumento dell'utile netto e il minor numero di azioni in circolazione. Escludendo la voce rilevante, l'utile per azione è stato di 2,24 dollari, ovvero 0,49 dollari migliore delle stime degli analisti di 1,75 dollari."L'esecuzione incessante della nostra strategia sta generandoe migliorando i nostri rendimenti. L'effetto cumulativo di ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni – la nostra trasformazione, la nostra strategia rinnovata, la nostra semplificazione – ha posto Citi in una posizione sostanzialmente diversa in termini di capacità competitiva. Gli investimenti in nuovi prodotti, asset digitali e intelligenza artificiale stanno guidando l'innovazione e migliorando le capacità in tutta la divisione.", ha dichiarato, CEO di Citi."I ricavi sono aumentati del 9% e tutte le attività hanno registratonel terzo trimestre, rendimenti migliorati e una leva operativa positiva. Il settore deiha registrato il suo, con un aumento dei ricavi del 7%. Nonostante la bassa volatilità, i mercati hanno registrato il loro miglior terzo trimestre di sempre, con un aumento dei ricavi del 15%. I ricavi del settoresono aumentati del 34% e continuiamo a migliorare la nostra quota di mercato nell'investment banking in settori chiave. La nostra strategia patrimoniale continua a dare risultati positivi, con undi 18,6 miliardi di dollari nel trimestre, e USPB ha registrato un trimestre record con un aumento dei ricavi del 7%.", ha aggiunto l'Ad."Abbiamosotto forma di riacquisti di azioni e dividendi, portandoci a 12 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno e abbiamo annunciato un passo significativo verso la cessione di Banamex con un accordo per vendere una quota azionaria del 25% in tale attività, il che sottolinea il nostro impegno a fornire valore ai nostri azionisti", ha concluso Fraser.