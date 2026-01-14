Citigroup, ricavi in crescita nel 4Q25 trainati da Bancario, Servizi, U.S. Personal Banking e Wealth

Citigroup

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 2,5 miliardi di dollari, pari a 1,19 dollari per azione diluita, su undi 19,9 miliardi di dollari. Questo dato si confronta con un utile netto di 2,9 miliardi di dollari, pari a 1,34 dollari per azione diluita, su un fatturato di 19,5 miliardi di dollari per il quarto trimestre 2024.I risultati del quarto trimestre 2025 includevano una voce di rilievo costituita da unadi 1,2 miliardi di dollari (1,1 miliardi di dollari al netto delle imposte), dovuta al trattamento contabile dellerelativo al piano di Citi di vendere, registrata nella voce Altri ricavi.sono aumentati del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, su base riportata, trainati dalla crescita nei settori(USPB) e, compensata principalmente da un calo in Tutti gli Altri. Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, i ricavi sono aumentati dell'8%.L'è stato di 2,5 miliardi di dollari, rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dell'anno precedente, trainato da, tra cui imposte sul reddito dovute al limitato beneficio fiscale della voce rilevante relativa alla Russia, compensate da maggiori ricavi e da un minore accantonamento per perdite su crediti. Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, l'utile netto è stato di 3,6 miliardi di dollari.L'di 1,19 dollari è diminuito rispetto a 1,34 dollari per azione diluita dell'anno precedente, riflettendo un minore utile netto, parzialmente compensato da un minor numero di azioni dovuto al riacquisto di azioni. Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, l'utile per azione è stato di 1,81 dollari.Per l', Citigroup ha registrato undi 14,3 miliardi di dollari su undi 85,2 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 12,7 miliardi di dollari su un fatturato di 80,7 miliardi di dollari per l'intero anno 2024.Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, il fatturato è stato di 86,4 miliardi di dollari per l'intero anno 2025. Escludendo una voce rilevante relativa alla svalutazione dell'avviamento di Banamex nel terzo trimestre e la voce rilevante relativa alla Russia, l'utile netto è stato di 16,1 miliardi di dollari per l'intero anno 2025.Ildi Citigroup, pari a 110,01 dollari a fine trimestre, è aumentato dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il, pari a 97,06 dollari a fine trimestre, è aumentato del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente., ha dichiarato: "Con ricavi record e una leva operativa positiva per ciascuna delle nostre cinque attività, il 2025 è stato un anno di progressi significativi, dimostrando che gli investimenti che stiamo effettuando stanno generando una solida crescita del fatturato. La crescita nei Servizi è stata alimentata da relazioni più solide con i clienti e da nuovi mandati; i Mercati hanno mantenuto la loro posizione tra le prime 3 e hanno migliorato i loro rendimenti; il Settore Bancario ha svolto un ruolo chiave in molte delle principali transazioni dell'anno; il Settore Patrimoniale ha registrato ottimi risultati e ha avviato diverse partnership significative; e USPB ha raddoppiato i suoi rendimenti concentrandosi sul coinvolgimento dei clienti e su prodotti nuovi e innovativi"."Abbiamo, il massimo dalla pandemia, di cui 13 miliardi di dollari attraverso riacquisti di azioni proprie. Abbiamo chiuso l'anno con un, 160 punti base al di sopra dei requisiti normativi. Disponiamo di un capitale sufficiente a sostenere la nostra crescita, continuando al contempo a restituire il capitale in eccesso ai nostri azionisti. "Entriamo nel 2026 con uno slancio visibile in tutta l'azienda e ci impegniamo a raggiungere il nostroper l'anno e a posizionare Citi per rendimenti migliori al di sopra di tale livello negli anni a venire", ha concluso Fraser.