Citigroup, ricavi in crescita nel 4Q25 trainati da Bancario, Servizi, U.S. Personal Banking e Wealth

(Teleborsa) - Citigroup
ha chiuso il quarto trimestre 2025
con un utile netto
di 2,5 miliardi di dollari, pari a 1,19 dollari per azione diluita, su un fatturato
di 19,9 miliardi di dollari. Questo dato si confronta con un utile netto di 2,9 miliardi di dollari, pari a 1,34 dollari per azione diluita, su un fatturato di 19,5 miliardi di dollari per il quarto trimestre 2024.
I risultati del quarto trimestre 2025 includevano una voce di rilievo costituita da una perdita da cessione
di 1,2 miliardi di dollari (1,1 miliardi di dollari al netto delle imposte), dovuta al trattamento contabile delle attività destinate alla vendita
relativo al piano di Citi di vendere AO Citibank in Russia
, registrata nella voce Altri ricavi.
I ricavi
sono aumentati del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, su base riportata, trainati dalla crescita nei settori Bancario, Servizi, U.S. Personal Banking
(USPB) e Wealth
, compensata principalmente da un calo in Tutti gli Altri. Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, i ricavi sono aumentati dell'8%.
L'utile netto
è stato di 2,5 miliardi di dollari, rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dell'anno precedente, trainato da maggiori spese
, tra cui imposte sul reddito dovute al limitato beneficio fiscale della voce rilevante relativa alla Russia, compensate da maggiori ricavi e da un minore accantonamento per perdite su crediti. Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, l'utile netto è stato di 3,6 miliardi di dollari.
L'utile per azione
di 1,19 dollari è diminuito rispetto a 1,34 dollari per azione diluita dell'anno precedente, riflettendo un minore utile netto, parzialmente compensato da un minor numero di azioni dovuto al riacquisto di azioni. Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, l'utile per azione è stato di 1,81 dollari.
Per l'intero anno 2025
, Citigroup ha registrato un utile netto
di 14,3 miliardi di dollari su un fatturato
di 85,2 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 12,7 miliardi di dollari su un fatturato di 80,7 miliardi di dollari per l'intero anno 2024.
Escludendo la voce rilevante relativa alla Russia, il fatturato è stato di 86,4 miliardi di dollari per l'intero anno 2025. Escludendo una voce rilevante relativa alla svalutazione dell'avviamento di Banamex nel terzo trimestre e la voce rilevante relativa alla Russia, l'utile netto è stato di 16,1 miliardi di dollari per l'intero anno 2025.
Il book value per azione
di Citigroup, pari a 110,01 dollari a fine trimestre, è aumentato dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il tangible book value per azione
, pari a 97,06 dollari a fine trimestre, è aumentato del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Jane Fraser, CEO di Citi
, ha dichiarato: "Con ricavi record e una leva operativa positiva per ciascuna delle nostre cinque attività, il 2025 è stato un anno di progressi significativi, dimostrando che gli investimenti che stiamo effettuando stanno generando una solida crescita del fatturato. La crescita nei Servizi è stata alimentata da relazioni più solide con i clienti e da nuovi mandati; i Mercati hanno mantenuto la loro posizione tra le prime 3 e hanno migliorato i loro rendimenti; il Settore Bancario ha svolto un ruolo chiave in molte delle principali transazioni dell'anno; il Settore Patrimoniale ha registrato ottimi risultati e ha avviato diverse partnership significative; e USPB ha raddoppiato i suoi rendimenti concentrandosi sul coinvolgimento dei clienti e su prodotti nuovi e innovativi".
"Abbiamo restituito oltre 17 miliardi di dollari di capitale ai nostri azionisti
, il massimo dalla pandemia, di cui 13 miliardi di dollari attraverso riacquisti di azioni proprie. Abbiamo chiuso l'anno con un CET1 Ratio del 13,2%
, 160 punti base al di sopra dei requisiti normativi. Disponiamo di un capitale sufficiente a sostenere la nostra crescita, continuando al contempo a restituire il capitale in eccesso ai nostri azionisti. "Entriamo nel 2026 con uno slancio visibile in tutta l'azienda e ci impegniamo a raggiungere il nostro obiettivo del 10-11% di RoTCE
per l'anno e a posizionare Citi per rendimenti migliori al di sopra di tale livello negli anni a venire", ha concluso Fraser.