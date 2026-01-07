Albertsons, ricavi in crescita ma utili in calo nel terzo trimestre, ritoccato outlook FY 2025

Albertsons

(Teleborsa) - L’operatore statunitense di supermercatiha annunciato i risultati del terzo trimestre 2025, chiuso il 29 novembre 2025, da cui emergono utili rettificati oltre le aspettative degli analisti ma ricavi leggermente inferiori alle stime.Lesono aumentati dell'1,9%, attestandosi a 19,12 miliardi di dollari, trainati dall'incremento del 2,4% delle vendite identiche, con una forte crescita delle vendite farmaceutiche. L'azienda ha anche continuato a incrementare le vendite digitali, che hanno riportato un aumento del 21% nel trimestre.L'è stato di 1,04 miliardi di dollari, pari al 5,4% del fatturato netto e degli altri ricavi, in calo rispetto ai 1,07 miliardi, pari al 5,7% del fatturato netto e degli altri ricavi, registrati nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.In calo anche l', pari a 390,3 milioni di dollari, ovvero 0,72 dollari per azione, dai 420,3 milioni, corrispondenti a 0,71 dollari per azione, del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.Albertsons inoltre ha ritoccato l'. Il management prevede una crescita delle vendite identiche compresa tra il 2,2% e il 2,5% (in precedenza tra il 2,2% e il 2,75%); EBITDA rettificato compreso tra 3,825 miliardi e 3,875 miliardi di dollari (in precedenza tra 3,8 e 3,9 miliardi di dollari); Utile netto rettificato per azione ordinaria di Classe A compreso tra 2,08 e 2,16 dollari per azione (in precedenza tra 2,06 e 2,19 dollari per azione); Aliquota effettiva dell'imposta sul reddito compresa tra il 23% e il 24% (in precedenza tra il 23,5% e il 24,5%); Spese in conto capitale comprese tra 1,8 e 1,9 miliardi (invariate).