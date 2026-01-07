Milano 16:24
45.617 -0,30%
Nasdaq 16:24
25.674 +0,13%
Dow Jones 16:24
49.245 -0,44%
Londra 16:24
10.038 -0,83%
Francoforte 16:24
25.058 +0,66%

Albertsons, ricavi in crescita ma utili in calo nel terzo trimestre, ritoccato outlook FY 2025

Finanza
Albertsons, ricavi in crescita ma utili in calo nel terzo trimestre, ritoccato outlook FY 2025
(Teleborsa) - L’operatore statunitense di supermercati Albertsons ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2025, chiuso il 29 novembre 2025, da cui emergono utili rettificati oltre le aspettative degli analisti ma ricavi leggermente inferiori alle stime.

Le vendite nette e gli altri ricavi sono aumentati dell'1,9%, attestandosi a 19,12 miliardi di dollari, trainati dall'incremento del 2,4% delle vendite identiche, con una forte crescita delle vendite farmaceutiche. L'azienda ha anche continuato a incrementare le vendite digitali, che hanno riportato un aumento del 21% nel trimestre.

L'EBITDA rettificato è stato di 1,04 miliardi di dollari, pari al 5,4% del fatturato netto e degli altri ricavi, in calo rispetto ai 1,07 miliardi, pari al 5,7% del fatturato netto e degli altri ricavi, registrati nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.

In calo anche l'utile netto rettificato, pari a 390,3 milioni di dollari, ovvero 0,72 dollari per azione, dai 420,3 milioni, corrispondenti a 0,71 dollari per azione, del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.

Albertsons inoltre ha ritoccato l'outlook per l'anno fiscale 2025. Il management prevede una crescita delle vendite identiche compresa tra il 2,2% e il 2,5% (in precedenza tra il 2,2% e il 2,75%); EBITDA rettificato compreso tra 3,825 miliardi e 3,875 miliardi di dollari (in precedenza tra 3,8 e 3,9 miliardi di dollari); Utile netto rettificato per azione ordinaria di Classe A compreso tra 2,08 e 2,16 dollari per azione (in precedenza tra 2,06 e 2,19 dollari per azione); Aliquota effettiva dell'imposta sul reddito compresa tra il 23% e il 24% (in precedenza tra il 23,5% e il 24,5%); Spese in conto capitale comprese tra 1,8 e 1,9 miliardi (invariate).



Condividi
```