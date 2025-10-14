Cnel, sale spesa sanitaria privata

(Teleborsa) - Gli italiani si rivolgono sempre più alla sanità privata spendendocirca il 25% del totale della spesa sanitaria nazionale, +2% nell'ultimo anno. E' quanto risulta dalla Relazione del Cnel sui servizi pubblici 2025 spiegando che l'andamento si riscontra "da molti anni e in particolare dal 2015".il fabbisogno sanitario nazionale è "cresciuto di circa 24 miliardi, con un incremento medio annuo in termini nominali del 2%, equivalente in termini reali al +0,2%".Per il finanziamento pubblicoal