Cnel, sale spesa sanitaria privata

E' un quarto del totale

(Teleborsa) - Gli italiani si rivolgono sempre più alla sanità privata spendendo 42,6 miliardi annui, circa il 25% del totale della spesa sanitaria nazionale, +2% nell'ultimo anno. E' quanto risulta dalla Relazione del Cnel sui servizi pubblici 2025 spiegando che l'andamento si riscontra "da molti anni e in particolare dal 2015".

Nell'ultimo decennio il fabbisogno sanitario nazionale è "cresciuto di circa 24 miliardi, con un incremento medio annuo in termini nominali del 2%, equivalente in termini reali al +0,2%".

Per il finanziamento pubblico "nel 2023 l'Italia registra una quota di spese sanitarie al 74%, contro una media europea pari al 77,3%".
