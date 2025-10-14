CoinShares: record di 48,7 miliardi di dollari di afflussi negli asset digitali nel 2025

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato afflussi per 3,17 miliardi di dollari la scorsa settimana
, nonostante la significativa correzione di mercato causata dalle minacce di dazi imposte dagli Stati Uniti alla Cina. Venerdì si è registrata una reazione limitata,
con deflussi modesti pari a soli 159 milioni di dollari
. Da inizio anno (YTD), gli afflussi hanno già superato il record dello scorso anno, raggiungendo finora i 48,7 miliardi di dollari nel 2025.
I volumi settimanali sugli ETP in asset digitali sono stati i più elevati mai registrati, con 53 miliardi di dollari nella settimana
— il doppio della media settimanale del 2025 — e i volumi della sola giornata di venerdì 10 ottobre 2025 hanno segnato il record giornaliero assoluto con 15,3 miliardi di dollari.
A seguito dell’annuncio sui dazi, il totale degli asset in gestione (AuM) è diminuito del 7% rispetto al picco della settimana precedente, attestandosi a 242 miliardi di dollari.Bitcoin ha registrato afflussi per 2,67 miliardi di dollari nella settimana
, portando gli afflussi da inizio anno a un nuovo massimo di 30,2 miliardi di dollari, pur restando ben al di sotto dei 41,7 miliardi di dollari del 2024
. I volumi di scambio durante la correzione di venerdì scorso hanno raggiunto il record giornaliero di 10,4 miliardi di dollari
, indicando un’attività di mercato molto intensa, mentre i flussi netti sui prodotti d’investimento sono rimasti quasi nulli (0,39 milioni di dollari)
, a conferma che gran parte delle operazioni erano bilanciate tra acquisti e vendite.Ethereum ha registrato ulteriori afflussi di 338 milioni di dollari la scorsa settimana, ma anche deflussi di 172 milioni di dollari nella giornata di venerdì
— i più consistenti tra tutti gli asset digitali — suggerendo che gli investitori lo percepiscono come l’asset digitale più vulnerabile in questa fase di correzione.
Nonostante l’hype legato ai prossimi lanci degli ETF statunitensi su SOL e XRP, gli afflussi si sono rallentati
rispettivamente a 93,3 milioni di dollari e 61,6 milioni di dollari.