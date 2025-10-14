CoinShares: record di 48,7 miliardi di dollari di afflussi negli asset digitali nel 2025

(Teleborsa) - Gli, nonostante la significativa correzione di mercato causata dalle minacce di dazi imposte dagli Stati Uniti alla Cina.con deflussi modesti. Da inizio anno (YTD), gli afflussi hanno già superato il record dello scorso anno,— il doppio della media settimanale del 2025 — e i volumi della sola giornata di venerdì 10 ottobre 2025 hanno segnato il record giornaliero assoluto conA seguito dell’annuncio sui dazi, il totale degli asset in gestione (AuM) è diminuito del 7% rispetto al picco della settimana precedente, attestandosi a 242 miliardi di dollari., portando gli afflussi da inizio anno a un nuovo massimo di. I volumi di scambio durante la correzione di venerdì scorso hanno, indicando un’attività di mercato molto intensa, mentre, a conferma che gran parte delle operazioni erano bilanciate tra acquisti e vendite.— i più consistenti tra tutti gli asset digitali — suggerendo che gli investitori lo percepiscono come l’asset digitale più vulnerabile in questa fase di correzione.Nonostanterispettivamente a 93,3 milioni di dollari e 61,6 milioni di dollari.