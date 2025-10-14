Milano 10:22
CoinShares: record di 48,7 miliardi di dollari di afflussi negli asset digitali nel 2025

Analisi a cura di James Butterfill, Head of Research di CoinShares

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato afflussi per 3,17 miliardi di dollari la scorsa settimana, nonostante la significativa correzione di mercato causata dalle minacce di dazi imposte dagli Stati Uniti alla Cina. Venerdì si è registrata una reazione limitata, con deflussi modesti pari a soli 159 milioni di dollari. Da inizio anno (YTD), gli afflussi hanno già superato il record dello scorso anno, raggiungendo finora i 48,7 miliardi di dollari nel 2025.

I volumi settimanali sugli ETP in asset digitali sono stati i più elevati mai registrati, con 53 miliardi di dollari nella settimana — il doppio della media settimanale del 2025 — e i volumi della sola giornata di venerdì 10 ottobre 2025 hanno segnato il record giornaliero assoluto con 15,3 miliardi di dollari. A seguito dell’annuncio sui dazi, il totale degli asset in gestione (AuM) è diminuito del 7% rispetto al picco della settimana precedente, attestandosi a 242 miliardi di dollari.

Bitcoin ha registrato afflussi per 2,67 miliardi di dollari nella settimana, portando gli afflussi da inizio anno a un nuovo massimo di 30,2 miliardi di dollari, pur restando ben al di sotto dei 41,7 miliardi di dollari del 2024. I volumi di scambio durante la correzione di venerdì scorso hanno raggiunto il record giornaliero di 10,4 miliardi di dollari, indicando un’attività di mercato molto intensa, mentre i flussi netti sui prodotti d’investimento sono rimasti quasi nulli (0,39 milioni di dollari), a conferma che gran parte delle operazioni erano bilanciate tra acquisti e vendite.

Ethereum ha registrato ulteriori afflussi di 338 milioni di dollari la scorsa settimana, ma anche deflussi di 172 milioni di dollari nella giornata di venerdì — i più consistenti tra tutti gli asset digitali — suggerendo che gli investitori lo percepiscono come l’asset digitale più vulnerabile in questa fase di correzione.

Nonostante l’hype legato ai prossimi lanci degli ETF statunitensi su SOL e XRP, gli afflussi si sono rallentati rispettivamente a 93,3 milioni di dollari e 61,6 milioni di dollari.
