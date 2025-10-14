CRIF, Open Banking: in Italia cresce la fiducia, collegato con successo il 57,4% dei conti correnti

(Teleborsa) - Nelcrescono le volte in cui gli utenti dicon un aumento di, arrivando a una quota delQuesto uno dei dati principali che emerge dall’che approfondisce le peculiarità del settore nel nostro Paese, analizzando ili loro bisogni, attitudini creditizie e abitudini di pagamento. Il campione rappresentativo alla base dello studio è di circaestratto dai servizi di account aggregation di CRIF che sin dal 2019 opera con AISP (Account Information Service Provider) al fianco dei player finanziari nazionali e internazionali."Il fenomeno dell’Open Banking continua a crescere in Italia, anche se non ai ritmi sostenuti di altri mercati internazionali. Anche nel primo semestre di quest’anno risulta in crescita la percentuale di connessioni con successo a un conto corrente da parte di chi utilizza questa tipologia di servizi. Questo incremento è dovuto a diversi fattori, tra i quali i. Dall’analisi del nostro market outlook sulle caratteristiche e peculiarità degli utenti digitali italiani, registriamo inoltre che i "New To Credit", coloro che non hanno già avuto in precedenza accesso a finanziamenti, sono molto più propensi a fornire l’accesso al proprio dato di conto corrente", commentaNel primo semestre dell’anno larispetto al pari periodo 2024 nel tasso di successo della connessione di un conto corrente. Il fatto che i soggetti che non hanno avuto accesso in precedenza al credito tramite metodi di valutazione tradizionale siano ora più propensi a fornire l’accesso al proprio dato di conto è confermato da un tasso di successo più che doppio rispetto a quello della clientela "Active To Credit".In termini di distribuzione, la crescente diffusione di nuove forme di finanziamento, come il BNPL, ha inciso sullaa favore degli Active to Credit (che rappresentano nel primo semestre 2025 l’89,6%, con una crescita della quota percentuale di 2,4 punti rispetto ai primi 6 mesi del 2024).Analizzando la distribuzione per generazioni degli utenti italiani che hanno connesso con successo un proprio conto corrente, nel primo semestre 2025 si nota unrispetto al pari periodo dell’anno precedente. Segnomentre calano le quote percentuali delle altre fasce d’età.In relazione alla distribuzione del reddito percepito dai soggetti che hanno connesso il proprio conto, nel primo semestre 2025 si confermano le evidenze emerse nel pari periodo dell’anno precedente. La, che vede diminuire la quota di utenti di quasi 4 p.p. Parallelamente aumentano leggermente le persone con fasce di reddito inferiori, in particolare, segnando rispettivamente un +1,1 e +2 %. Questo può collegarsi anche all’aumento, visto in precedenza, di persone di età più giovane che aderiscono a servizi di Open Banking, in coerenza con la maggiore competenza tecnologica.Nei primi 6 mesi del 2025, analizzando la rischiosità creditizia con il Credit Bureau Score Perform di CRIF, emerge unae una contestuale minor concentrazione in quella di rischio medio. Inoltre, i soggetti che hanno collegato un conto significativo (principale) risultano essere. In particolare, il Bad Rate medio osservato sui soggetti che collegano un conto secondario è superiore dell’80% rispetto a quello osservato sui soggetti che connettono il proprio conto principale."L’implementazione dell’Open Banking in Italia sta affrontando diverse sfide che, ad oggi, possiamo riassumere nell’adozione di procedure digitali snelle per supportare i nuovi utenti e quelli futuri, così come nel promuovere la crescita nell’educazione finanziaria dei consumatori e la loro conoscenza verso i benefici della condivisione delle proprie informazioni. Queste sfide rappresentano ancheche, grazie anche all’intelligenza artificiale, risponda efficacemente ai bisogni di clienti finali sempre più digitalizzati ed esigenti, non dimenticando che il mercato è in continua evoluzione, sia in termini normativi che tecnologici", spiega