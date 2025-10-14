FAE Technology, commesse da 5 milioni di euro da primario operatore Telco

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, si è aggiudicata commesse per un valore complessivo di. Nel dettaglio, ha spiegato in una nota, la Società sarà impegnata nella prototipazione e produzione di sistemi elettronici complessi per il settore delle telecomunicazioni, integrando componenti e sottosistemi ad alte prestazioni.Gli, assegnati alla capogruppo, rappresentano il primo incarico affidato a FAE Technology da parte di un- un’azienda italiana attiva nel settore delle telecomunicazioni e nella produzione di apparati elettronici per comunicazioni, parte di un primario gruppo internazionale. L’accordo apre prospettive favorevoli per un incremento delle forniture, anche nel breve termine, e per un rapporto di fornitura di lungo periodo.L’effetto economico, per circa 5 milioni di euro, si rifletterà nel corso del 2026, contribuendo a irrobustire ulteriormente l'"L’acquisizione di un nuovo cliente strategico, realizzata in tempi brevi, conferma l’attrattività del Gruppo sul mercato e sottolinea la nostra capacità di rispondere efficacemente alle attuali esigenze di fornitura nel settore delle soluzioni elettroniche. Gli ordini già inseriti a portafoglio evidenziano il significativo potenziale di sviluppo della collaborazione, confermando sia la capacità di generare un vantaggio competitivo concreto per il cliente sia l’accelerazione del trend di ripresa, che rafforza la nostra visione positiva sul prossimo esercizio", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology.