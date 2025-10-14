Fintech Awards 2025: Ogyre vince Mamacrowd Special Awards

(Teleborsa) -, startup ligure e oggi tra le realtà climate-tech più promettenti d’Italia, con un modello unico nel suo genere: il recupero dei rifiuti marini attraverso la collaborazione diretta con le comunità di pescatori è stata selezionata da Mamacrowd, piattaforma di equity crowdfunding italiana di proprietà del Gruppo Azimut, come vincitrice del Mamacrowd Special Awards consegnato durante i Fintech Awards 2025.di successo che abbiamo avuto negli ultimi anni su Mamacrowd, abbiamo voluto premiare proprio Ogyre perché incarna perfettamente ciò che crediamo debba essere l’innovazione oggi: impatto reale, radicamento nel territorio e capacità di pensare in grande.significa anche sostenere un’idea di finanza più aperta, più inclusiva e più responsabile. E credere che strumenti come l’equity crowdfunding possano davvero fare la differenza: per le startup, per gli investitori, per il Paese” ha spiegato, Ceo di Mamacrowd.Nel 2022,per la sua prima campagna di equity crowdfunding,Una raccolta che ha rappresentato molto più di una semplice iniezione di capitale: è stata una validazione di mercato, una spinta decisiva verso l’espansione internazionale e l’ingresso in un ecosistema di investitori sempre più qualificati. Dopo quel round, la crescita di Ogyre non si è fermata: ha saputo lavorare con primarie aziende come Unipol e, Azimut|Benetti, ha continuato a raccogliere con istituzionali (CDP Venture Capital) e business angel (LA4G, e, a dimostrazione che il crowdfunding può essere un vero catalizzatore per attrarre capitali istituzionali., senza compromettere la struttura societaria né sporcare la cap table