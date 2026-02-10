Fabrick (Sella), ricavi salgono a 66 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - Fabrick
e le sue controllate (Fabrick Solutions Spain, Judopay e finAPI), la controllata del gruppo Sella
attiva nel settore dell'Open Finance, ha chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 66 milioni di euro, con un incremento del 6,1%
rispetto all'anno precedente. Anche i ricavi ricorrenti sono aumentati (+19,2%) che rappresentano l'80% dei ricavi complessivi, rispetto al 71% dell'anno precedente, anche per effetto del diverso perimetro societario.
Cresce, inoltre, il numero dei clienti
: a fine 2025, le controparti collegate in piattaforma sono state 587 (+33,4%) e hanno generato un aumento significativo delle API call a oltre 2,1 miliardi al mese. Il business dei pagamenti ha raggiunto quasi 132.000 clienti (+6,4%) e ha generato un controvalore di transazioni Pos ed e-commerce pari a 29,8 miliardi di euro (+5,9%).
Nel giugno 2025, Fabrick ha perfezionato l'acquisizione del 75% di finAPI da Schufa Holding
, entrando così ufficialmente nel mercato tedesco dell'Open Finance. Tale operazione rientra nella strategia di espansione internazionale volta a favorire lo sviluppo di sinergie per l'innovazione nei pagamenti digitali in Europa. Nello stesso mese, Fabrick ha inoltre ceduto il 100% del capitale di Codd&Date, società di consulenza manageriale e advisory tecnologico-organizzativo, a Links Management and Technology.
La community del Fintech District
, nel cui ambito vengono sviluppati progetti di open innovation, a fine dicembre contava 315 fintech associate. Sono oltre 17 le aziende corporate con cui, negli anni, sono state avviate collaborazioni. All'interno della community, 51 fintech fanno parte del programma Fintech for Good (+34,2%) focalizzato su business a impatto ESG.