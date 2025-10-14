Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:09
24.592 -0,64%
Dow Jones 18:09
46.182 +0,25%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: calo per Infineon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca, con una flessione del 2,29%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 31,66 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32,17. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
