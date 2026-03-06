Milano 10:59
44.509 -0,22%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:59
10.421 +0,07%
Francoforte 10:59
23.790 -0,11%

Francoforte: giornata depressa per Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Infineon
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca, che sta segnando un calo del 2,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,7. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```