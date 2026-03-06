Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca
, che sta segnando un calo del 2,71%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,7. Il peggioramento del produttore di chip
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)