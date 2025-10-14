Futuri creator dell’energia, Plenitude lancia "Be a PleniDude - Creator Bootcamp"

(Teleborsa) - Ispirare una nuova generazione di creator nel racconto dell’energia con competenza, autenticità e originalità: con questo obiettivo Plenitude -
a fianco delle persone per essere il loro miglior alleato nella sfida della consapevolezza energetica - lancia “Be a PleniDude - Creator Bootcamp”.
In linea con la propria mission, attraverso Be a PleniDude la Società intende fornire tutti gli strumenti utili agli aspiranti creator per parlare consapevolmente del mondo dell’energia, dagli aspetti più tecnici a quelli più divulgativi.EY+MC SAATCHI
in partnership con Zelo
hanno sviluppato il concept al cuore del progetto: Be a PleniDude è un percorso di formazione intensiva della durata di 5 giorni all’interno degli uffici Plenitude, che prevede workshop, masterclass e sfide creative. L’obiettivo è trasformare 15 aspiranti content creator in comunicatori consapevoli, in grado di raccontare l’energia in modo autorevole, innovativo e vicino alla community di TikTok, coniugando competenze tecniche con skills narrative e digitali.Alla guida del Bootcamp,
una squadra di trainer Plenitude e professionisti della comunicazione che affiancheranno i partecipanti nell’apprendere come semplificare i concetti a volte complessi del mondo dell’energia, creando contenuti nativi, chiari e coinvolgenti.
A raccontare e condurre l’esperienza formativa sarà Ginevra Panci,
volto già noto e che ha già collaborato con il brand in passato. Spontanea, ironica e competente, Ginevra guiderà i partecipanti in questo viaggio con la sua cifra inconfondibile: aiutare e motivare i partecipanti a rendere ogni contenuto accessibile, appassionante e mai banale.
Alla fine del percorso, solo 6 dei partecipanti al bootcamp diventeranno ufficialmente PleniDude, i volti ufficiali del racconto social di Plenitude .
Un vero e proprio team editoriale in-house, pensato per garantire continuità, riconoscibilità e rappresentatività sui canali social del brand: ogni creator sarà specializzato su temi verticali, con format distintivi e uno stile autentico, in grado di parlare a diversi target. Una nuova voce per l’energia, che nasce dall’interno e cresce con la community.