Futuri creator dell’energia, Plenitude lancia "Be a PleniDude - Creator Bootcamp"

(Teleborsa) - Ispirare una nuova generazione di creator nel racconto dell’energia con competenza, autenticità e originalità: con questo obiettivoa fianco delle persone per essere il loro miglior alleato nella sfida della consapevolezza energetica - lanciaIn linea con la propria mission, attraverso Be a PleniDude la Società intende fornire tutti gli strumenti utili agli aspiranti cin partnership conhanno sviluppato il concept al cuore del progetto: Be a PleniDude è un percorso di formazione intensiva della durata di 5 giorni all’interno degli uffici Plenitude, che prevede workshop, masterclass e sfide creative. L’obiettivo è trasformare 15 aspiranti content creator in comunicatori consapevoli, in grado di raccontare l’energia in modo autorevole, innovativo e vicino alla community di TikTok, coniugando competenze tecniche con skills narrative e digitali.una squadra di trainer Plenitude e professionisti della comunicazione che affiancheranno i partecipanti nell’apprendere come semplificare i concetti a volte complessi del mondo dell’energia, creando contenuti nativi, chiari e coinvolgenti.A raccontare e condurre l’esperienza formativa saràvolto già noto e che ha già collaborato con il brand in passato. Spontanea, ironica e competente, Ginevra guiderà i partecipanti in questo viaggio con la sua cifra inconfondibile: aiutare e motivare i partecipanti a rendere ogni contenuto accessibile, appassionante e mai banale.Alla fine del percorso,Un vero e proprio team editoriale in-house, pensato per garantire continuità, riconoscibilità e rappresentatività sui canali social del brand: ogni creator sarà specializzato su temi verticali, con format distintivi e uno stile autentico, in grado di parlare a diversi target. Una nuova voce per l’energia