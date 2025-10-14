Milano 13-ott
Germania, inflazione accelera: settembre segna +2,4% su anno

Germania, inflazione accelera: settembre segna +2,4% su anno
(Teleborsa) - Cresce l'inflazione in Germania. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,4% su base annua, rispetto al +2,2% rilevato nel mese precedente.

Su base mensile si registra un +0,2%, uguale alla stima preliminare e in aumento rispetto al +0,1% di agosto.

Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato una crescita dello 0,2% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,4% su anno (+2,1% il dato preliminare).
